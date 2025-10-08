इस वेब सीरीज का हर एपिसोड है एक पहेली, देखते वक्त नहीं करेगा सीट से हिलने का मन, सस्पेंस ऐसा पकड़ लेंगे माथा

अगर आप भी वेब सीरीज के दीवाने हैं, तो आपको पता होगा कि इन दिनों OTT पर एक से बढ़कर एक कहानियां आ रही हैं. हर हफ्ते कोई नई सीरीज ट्रेंड में होती है. हालांकि कभी कभी ये कंफ्यूजन भी हो जाता है कि उनमें से देखें तो क्या देखें. इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और देख डालिए- क्रिमिनल जस्टिसः अ फैमिली मैटर. इस सीरीज का ये चौथा सीजन है जो आते ही फिर से चर्चाओं में आ गया था. IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग ने तो इसकी पॉपुलैरिटी पर मुहर लगा दी है. सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा से भरी इस कहानी में हर एपिसोड ऐसा है कि आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो बीच में रुकने का मन ही नहीं करेगा.

सस्पेंस से भरी कहानी

क्रिमिनल जस्टिस 4 की शुरुआत होती है सर्जन राज नागपाल से, जिस पर अपनी प्रेमिका रोशनी की हत्या का इल्जाम लगता है. देखते ही देखते वो जेल में पहुंच जाता है और वहीं से कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आने लगते हैं. मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब उसकी एक्स वाइफ अंजू भी इस केस में फंस जाती है. अब एंट्री होती है सबके फेवरेट वकील माधव मिश्रा (पंकज त्रिपाठी) की, जो अपनी सादगी और तीखी दलीलों से केस को पलट देने की ताकत रखते हैं. दूसरी तरफ हैं लेखा अगस्त्य (श्वेता बसु प्रसाद), जो सरकारी वकील हैं और माधव के लिए बड़ी चुनौती साबित होती हैं. मीता वशिष्ठ भी अंजू की वकील के रूप में कहानी में गहराई जोड़ती हैं.

क्यों देखनी चाहिए

क्रिमिनल जस्टिस का पहला सीजन 2019 में आया था और तभी से ये फैंस का फेवरेट बन गया. 2020 और 2022 में इसके अगले दो सीजन आए, और अब चौथा सीजन फिर धमाल मचा रहा है. हर एपिसोड करीब एक घंटे का है. लेकिन सस्पेंस ऐसा कि टाइम का पता ही नहीं चलता. दरअसल, ये शो ब्रिटिश सीरीज क्रिमिनल जस्टिस(2008) पर बेस्ड है. लेकिन नए ट्विस्ट के साथ इसे और भी दमदार बना दिया गया है. इसमें परिवार की परेशानियां, फैमिली की उलझने, प्यार में धोखा, और कोर्टरूम की गहमागहमी, सब कुछ है. अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें हर एपिसोड के बाद एक नया झटका मिले, तो क्रिमिनल जस्टिसः अ फैमिली मैटर जरूर देखें.