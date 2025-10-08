बॉक्स ऑफिस पर आई ‘कांतारा चैप्टर 1’ की सुनामी, 6 दिन में 400 करोड़ पार, हिंदी बेल्ट में सबसे आगे

‘कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने रिलीज के सिर्फ छह दिनों में दुनियाभर में ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹290.5 करोड़ पहुंच गया है.

भाषानुसार कलेक्शन:

• हिंदी (Hi): ₹93.5 करोड़

• कन्नड़ (Ka): ₹89.35 करोड़

• तेलुगु (Te): ₹57.4 करोड़

• तमिल (Ta): ₹27.25 करोड़

• मलयालम (Mal): ₹23 करोड़

दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी यह फिल्म हिंदी में बाकी सभी भाषाओं से आगे निकल गई है. सिर्फ छह दिनों में हिंदी वर्जन ने ₹93.5 करोड़ का कारोबार कर लिया, जो इस बात का सबूत है कि फिल्म के प्रति हिंदी दर्शकों का आकर्षण बाकी भाषाई क्षेत्रों से ज्यादा है. न फिल्म में कोई खान हैं, न ही दक्षिण के बड़े सुपरस्टार, फिर भी ‘कांतारा' ने हिंदी बेल्ट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. जबसे फिल्म रिलीज हुई है, इसके हिंदी वर्जन का प्रदर्शन या तो कन्नड़ के बाद दूसरे नंबर पर रहा या कई बार शीर्ष पर पहुंच गया.

ट्रेड पंडित मान रहे हैं कि मिक्स रिव्यू के बावजूद फिल्म की कहानी, इसके भव्य विजुअल्स और लोककथा जैसी जड़ों से जुड़ी अपील ने दर्शकों को बांधे रखा है. सवाल यही है क्या ‘कांतारा' के पहले भाग की यादें दर्शकों को फिर सिनेमाघरों तक खींच लाई हैं? या फिर हिंदी दर्शक अब वाकई अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानियों की ओर लौट रहे हैं?

वरिष्ठ पत्रकार भारती दुबे का कहना है, “दर्शक अब अपनी जमीन से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं. ‘कांतारा' ने अपने पहले भाग से ही एक मजबूत दर्शक वर्ग बना लिया था, और वही भरोसा इसके दूसरे भाग के लिए काम आया. आज के दर्शक अब पुराने ढर्रे वाली कहानियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे. दक्षिण की कई फिल्में पहले भी हिंदी बेल्ट में अपनी मूल भाषा से ज्यादा चली हैं, और अब ये सीमाएं लगभग मिट चुकी हैं.”

वहीं फिल्म कारोबार विशेषज्ञ कोमल नाहटा का कहना है, “‘कांतारा' पहले से ही एक बड़ा ब्रांड और बड़ी फ्रेंचाइजी थी, इसलिए इसके लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता थी. ‘कांतारा: अ लीजेंड – चैप्टर 2' ने उन सभी ऊंची उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरकर दिखाया. लोगों ने फिल्म को बेहद पसंद किया है और यही वजह है कि दर्शक इसे बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं.”

‘केजीएफ' फ्रेंचाइज के बाद ‘कांतारा' दूसरी ऐसी कन्नड़ फिल्म है, जिसने हिंदी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई है. फिल्म आज देश में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की कगार पर है. क़रीब ₹125 करोड़ के बजट में बनी ‘कांतारा' अपनी लागत निकाल चुकी है, और अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होने वाली कमाई निर्माताओं को कितना और मुनाफा दिलाती है.

