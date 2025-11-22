विज्ञापन

पंकज त्रिपाठी की बेटी ने 'लाइलाज' से एक्टिंग में रखा कदम, फैंस बोले- यह डेब्यू सुपरहिट होगा 

21 नवंबर को रंगमंच पर एक खास पल दर्ज हुआ, जब मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी त्रिपाठी ने अपने पहले नाटक ‘लाइलाज’ से अभिनय की दुनिया में कदम रखा. इस नाटक की निर्माता पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी हैं.

नई दिल्ली:

21 नवंबर को रंगमंच पर एक खास पल दर्ज हुआ, जब मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी त्रिपाठी ने अपने पहले नाटक ‘लाइलाज' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा. इस नाटक की निर्माता पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी हैं. बेटी और पत्नी का हौसला बढ़ाने पंकज त्रिपाठी भी विशेष रूप से थिएटर में पहुंचे. ‘लाइलाज' एक म्यूज़िकल कॉमेडी है, जिसमें आज के दौर में बैंड बाजा कारोबार और उससे जुड़ी पहचान के तेजी से घटते अस्तित्व के बीच एक खूबसूरत लव स्टोरी को पिरोया गया है. यह नाटक तीन दिनों तक मंचित हो रहा है- 21 से 23 नवंबर तक, हर दिन दो शो के साथ.

शो के बाद जब पंकज त्रिपाठी से पूछा गया कि उन्हें बेटी का अभिनय कैसा लगा, तो उन्होंने बेहद ईमानदारी से कहा, "अच्छा लगा, बढ़िया लगा. वो सीख रही है. अब उनको इम्प्रूव करना है…दो-ढाई-तीन महीने की मेहनत है. अच्छा किया. पर और संभावनाएं हैं, संभावना है. मैंने कुछ चीजें नोट की हैं, अब बताऊंगा आज रात को कि अगले शो से ये ठीक करो. मैं बतौर अभिनेता देख रहा था, बतौर पिता नहीं. वो मेरी पत्नी- मां की तरह देख रही थी, खुश हो रही थी, पर मैं आलोचक की तरह देख रहा था".

पंकज की पत्नी और इस नाटक की निर्माता मृदुला त्रिपाठी बेटी के पहले नाटक को लेकर गर्व और हल्की घबराहट दोनों ही उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिए. उनसे जब बेटी के अभिनय के बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा, "अगर मैं कहूं कि बतौर प्रोड्यूसर देख रही थी, तो वो झूठ होगा. मैं बतौर मां देख रही थी. बतौर क्रिटिक भी देख रही थी कि कहां गलत कर रही है. पर उसने कहीं गलत नहीं किया. वो मुझे बहुत अच्छा लगा".

इस नाटक के निर्देशक फैज खान हैं, जो अभिनेता इश्तियाक खान के भाई हैं. यह नाटक क्योंकि म्यूज़िकल है, तो इसके गाने, कहानी और यहां तक कि संगीत में भी फैज का ही योगदान है. नाटक से रंगमंच पर कदम तो स्थिर हो गया है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिल्मों का सफर भी पंकज त्रिपाठी की बेटी को अपनी ओर बुलाएगा. इसका जवाब, जैसा कहा जाता है- समय ही देगा.

