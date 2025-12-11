OTT पर खूब पैसा कमा रहे बॉलीवुड सितारे, चौथे एक्टर ने 7 एपिसोड की सीरीज के लिए चार्ज किए थे 125 करोड़

OTT ने भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पूरा खेल ही बदल दिया है. कभी सिर्फ बड़े पर्दे पर चमकते सितारे अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पर ऑडियंस को अपना दीवाना बना रहे हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, सोनी लिव, जी5 आज नए जमाने के एंटरटेनमेंट का ठिकाना बन चुके हैं. यहां स्टारडम भी बड़ा है और फीस तो उससे भी तगड़ी. आइए जानते हैं उन इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में जो OTT पर सबसे ज्यादा मोटी कमाई कर रहे हैं.

जयदीप अहलावत

'पाताल लोक' में हाथीराम चौधरी बनकर जयदीप अहलावत ने जो इंप्रेशन छोड़ा वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा. पहले सीजन में उन्हें मामूली फीस मिली थी, लेकिन दूसरे सीजन आते-आते उनकी कमाई 50 गुना बढ़ गई. ये वही मुकाम है जहां टैलेंट पेमेंट से बड़ा दिखने लगता है, और OTT इसे सच्चाई में बदल देता है.

पंकज त्रिपाठी

पंकज त्रिपाठी का नाम आते ही OTT की क्वालिटी खुद-ब-खुद समझ में आ जाती है. उनके 'मिर्ज़ापुर' के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये और 'सेक्रेड गेम्स' के लिए 8-12 करोड़ रुपये चार्ज करने की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था. उनके रियलिस्टिक और इंपैक्टफुल एक्टिंग हर प्रोजेक्ट को नई ऊंचाई दे देती है.

मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन' में श्रीकांत तिवारी के किरदार को इतने रियल तरीके से जिया कि वो इंडियन OTT का क्लासिक बन गया. इस सीरीज के लिए उन्हें लगभग 10 करोड़ रुपये मिले. ये सिर्फ फीस नहीं, बल्कि उन पर दर्शकों के भरोसे की कीमत है.

अजय देवगन

अजय देवगन ने 'रुद्र: एज ऑफ डार्कनेस' से जब डिजिटल दुनिया में कदम रखा तो फीस के मामले में उन्होंने पूरा इंडस्ट्री हिला दिया. सिर्फ 7 एपिसोड की इस सीरीज के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 125 करोड़ रुपये लेकर अजय ने नया रिकॉर्ड बना दिया. उनके इस कदम से साफ दिखा कि अब OTT पर भी सुपरस्टार्स की वैल्यू किसी फिल्म से कम नहीं.

सैफ अली खान

सैफ अली खान ने सरताज सिंह के किरदार में जो इमोशंस का रोलरकोस्टर दिखाया, उसने ऑडियंस को एक बार फिर उनकी ओर खींच लिया. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने इस सुपरहिट शो के लिए करीब 15 करोड़ रुपये चार्ज किए. सेक्रेड गेम्स सैफ के डिजिटल करियर का टर्निंग प्वाइंट बन गया.

राधिका आप्टे

राधिका आप्टे का नाम अब OTT की पहचान बन चुका है. 'लस्ट स्टोरीज', 'सेक्रेड गेम्स' और 'ghoul' में उनके दमदार रोल ने उन्हें डिजिटल दुनिया की क्वीन बना दिया. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने सेक्रेड गेम्स के लिए लगभग 4 करोड़ रुपये लिए थे. उनकी मौजूदगी ही किसी शो में नई एनर्जी भर देती है.

सामंथा रुथ प्रभु

'द फैमिली मैन 2' में सामंथा रुथ प्रभु ने राजी के रोल में इतनी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव परफॉर्मेंस दी कि ऑडियंस ने उन्हें एक नए अंदाज में देखना शुरू कर दिया. इस सक्सेस का असर उनकी फीस पर भी साफ दिखा, जो बढ़कर 3-4 करोड़ रुपये प्रति प्रोजेक्ट तक पहुंच गई. ये दिखाता है कि OTT पर एक अच्छा रोल भी किसी कलाकार के करियर में बड़ा बदलाव ला सकता है.