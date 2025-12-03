विज्ञापन

साउथ के इस एक्टर ने बॉलीवुड में बनाई 4 फिल्में, एक आई OTT पर, एक हुई फ्लॉप और दो हिट, बताएं कौन?

साउथ से बॉलीवुड आने वाले एक्टर बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटते नजर आते हैं. लेकिन इस एक्टर ने चार हिंदी फिल्में की हैं. जिसमें से एक फ्लॉप रही, एक ओटीटी पर डायरेक्ट रिलीज हुई तो दो फिल्में इसकी सुपरहिट हो चुकी हैं.

साउथ के इस एक्टर ने बॉलीवुड में बनाई 4 फिल्में, एक आई OTT पर, एक हुई फ्लॉप और दो हिट, बताएं कौन?
जानें कौन है ये एक्टर जो साउथ से आकर बॉलीवुड में मचा रहा धूम
  • धनुष ने साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई है.
  • बॉलीवुड में धनुष का डेब्यू फिल्म रांझणा से हुआ था जो बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सफल रही.
  • रांझणा के बाद धनुष ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शमिताभ में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.
साउथ के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो बॉलीवुड तक छाए हुए हैं. उन्होंने बॉलीवुड में मुश्किल से चार फिल्में की हैं मगर फिर भी उनका बहुत नाम है. हम साउथ के जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम धनुष (Dhanush) है. उन्हें साउथ के साथ बॉलीवुड में भी बहुत पसंद किया जाता है. धनुष ने बॉलीवुड में सिर्फ 4 फिल्में ही की हैं और इन चार फिल्मों से ही उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है. उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है. हाल ही में उनकी बॉलीवुड फिल्म तेरे इश्क में रिलीज हुई है जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. आइए आपको धनुष की फिल्मों के बारे में बताते हैं जिससे उन्होंने बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई है.

रांझणा से किया हिंदी सिनेमा में डेब्यू

धनुष साउथ इंडस्ट्री में कई साल से एक्टिव हैं मगर उन्होंने बॉलीवुड में कदम फिल्म रांझणा से रखा था. रांझणा में उनके साथ सोनम कपूर लीड रोल में नजर आईं थीं. इस फिल्म से धनुष ने सभी को दीवाना बना लिया था. उनका हर कोई दीवाना हो गया था. इस फिल्म को आज भी बहुत पसंद किया जाता है. उनका इंटेंस लव हर किसी को पसंद आया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. 36 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 

तेरे इश्क में ट्रेलर:

अमिताभ बच्चन के साथ भी किया जोरदार काम

रांझणां के बाद धनुष फिल्म शमिताभ में नजर आए थे. रांझणा साल 2015 में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन आर. बाल्की ने किया था. इस फिल्म में धनुष के साथ अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. 45 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ 36 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर सकी थी.

ओटीटी पर आई थी तीसरी फिल्म

साल 2021 में धनुष की फिल्म 'अतरंगी रे' आई थी. इस फिल्म में धनुष के साथ सारा अली खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे. इस फिल्म की कहानी काफी पसंद की गई थी और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया था.

तेरे इश्क में का बॉक्स ऑफिस पर धमाल

'तेरे इश्क में' उनकी चौथी हिंदी फिल्म है जो 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म में धनुष के साथ कृति सेनन लीड रोल में नजर आईं थीं. फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है. आईएमडीबी पर फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपये बताया गया है जबकि इसने 81 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

