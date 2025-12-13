विज्ञापन

75वें बर्थडे पर मंदिर दर्शन करने पहुंचे रजनीकांत, लंबे-चौड़े नाती पर टिकी नजरें, फैंस बोले- थलाइवा 2 इन द मेकिंग

रजनीकांत तिरुमला तिरुपति मंदिर में अपने जन्मदिन के मौके पर भगवान के दर्शन करने पहुंचे. इस बीच उनके नाती ने सारी लाइमलाइट लूट ली.

Read Time: 2 mins
Share
75वें बर्थडे पर मंदिर दर्शन करने पहुंचे रजनीकांत, लंबे-चौड़े नाती पर टिकी नजरें, फैंस बोले- थलाइवा 2 इन द मेकिंग
75वें बर्थडे पर रजनीकांत ने फैमिली संग तिरुपति मंदिर में लिया आशीर्वाद
नई दिल्ली:

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने बीती 12 दिसंबर को अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस मौके पर थलाइवा को उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उन्हें भर-भरकर शुभकामनाएं दीं. दूसरी तरफ रजनीकांत ने अपने बर्थडे पर अपनी फैमिली के साथ तिरुमला तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया. रजनीकांत के उनकी फैमिली के साथ मंदिर से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. रजनीकांत के बर्थडे पर उनकी 26 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म पदयप्पा भी री-रिलीज हुई और साउथ सुपरस्टार के फैंस उनकी इस फिल्म का थिएटर में जमकर लुत्फ उठा रहे हैं.

फैमिली संग मंदिर में पहुंचे रजनीकांत

तिरुमला तिरुपति मंदिर से भगवान के दर्शन के वायरल वीडियो की बात करें तो इसमें रजनीकांत अपनी पत्नी लता, बेटी सौंदर्या और ऐश्वर्या के साथ नजर आ रहे हैं. सुपरस्टार के साथ उनके नाती और एक्टर धनुष के बेटे राजा भी साथ में दिख रहे हैं. मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद रजनीकांत ने मीडिया को जमकर पोज दिए और उन्होंने मंदिर में मौजूद अपने फैंस का भी अभिवादन किया. रजनीकांत को देख उनके फैंस की खुशी की ठिकाना नहीं था. आपको बता दें, रजनीकांत के लिए यह दिन बहुत खास चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सिनेमा में अपने पांच दशक पूरे किए हैं. सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर रजनीकांत के फैंस ने सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि अलग-अलग शहरों में इसका जश्न मनाया.


रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म

रजनीकांत 75 साल की उम्र में भी बतौर एक्टर फिल्में कर रहे हैं. बीते साल वह फिल्म वेट्टैय्यन में दिखे थे. इस फिल्म में रजनीकांत और अमिताभ बच्चन 33 साल बाद साथ में दिखे थे. फिल्म को लेकर रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के फैंस बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली. रजनीकांत की पिछली हिट फिल्म कूली है, जो मौजूदा साल में रिलीज हुई थी. कूली ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. अब रजनीकांत अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म जेलर के दूसरे भाग पर काम कर रहे हैं. जेलर रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसने वर्ल्डवाइड तकरीबन 600 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajinikanth, Rajinikanth Video, Rajinikanth Birthday, Rajinikanth News, Rajinikanth Grandson, Rajinikanth 75th Birthday, Dhanush Aishwarya
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com