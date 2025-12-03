खबरदार जो तूने उसकी तरफ देखा, मैं तैनूं छड्डंगा नहीं...जब इस एक्टर के लिए प्रोड्यूसर से भिड़ गए थे धर्मेंद्र

हिंदी सिनेमा के लेजेंड धर्मेंद्र (Dharmendra) भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किस्से और यादें लोगों की जुबान पर आज भी बने हुए हैं. धर्मेंद्र यारों के यार थे, दिलदार थे, बेबाक थे, गरम धरम थे, ये बात तो सभी जानते हैं. अपनी बात कहने में ‘ही मैन' किसी से नहीं डरते थे. उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अक्सर उनके को-स्टार्स शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा गोविंदा ने भी एक रिएलिटी शो बताया था कि कैसे जब प्रोड्यूसर उनकी बेइज्जती कर रहा था तब धर्मेंद्र आगबबूला हो गए थे और उन्होंने प्रोड्यूसर की ही फटकार लगा दी थी.
खबरदार जो गोविंदा की तरफ देखा, तो...
कुछ साल पहले गोविंदा और धर्मेंद्र रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल सीजन 13' में बतौर गेस्ट शामिल हुए थे. वहां बातचीत के दौरान गोविंदा ने बताया कि एक बार धर्मेंद्र ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा कि ‘बेटा मेरा एक दोस्त है वो बुरे दौर से गुजर रहा है और तुम्हारी फिल्में लगातार हिट हो रही हैं तुम उसकी एक फिल्म कर लो, और मैं ऐसा करने के लिए राजी हो गया. लेकिन जब ये फिल्म साइन हुई थी तब मैं बहुत बदनाम था और गरीबी के दौर से आया हुआ था तो हर आदमी जोर चलाता था मुझपर. तो एक महफिल में एक प्रोड्यूसर मुझ पर बड़ा जोर चला रहा था ये समझकर कि मैं तो गरीब हूं जो दिल में आए इससे कह दो. लेकिन वहां धरम जी ने मुझे दूर से देखा और प्रोड्यूसर को चिल्लाया... खबरदार जो तूने गोविंदा की तरफ देखा मैं तैेनूं छड्डंगा नहीं.'
गोविंदा का ये किस्सा सुनकर धर्मेंद्र ने जवाब दिया, शुरू-शुरू में लोग न्यू कमर का बहुत फायदा उठाते हैं. हम सबका फायदा उठाया गया है. लेकिन मुझे बहुत लोगों के साथ पुराना गुस्सा था जो उस वक्त बाहर आ गया. आपको बता दें कि धर्मेंद्र और गोविंदा ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है जैसे दादागिरी, पाप को जलाकर राख कर दूंगा, रखवाले.
आखिरी बार इस फिल्म में दिखेंगे धर्मेंद्र
89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र फिल्मों में काम कर रहे थे. साल 2024 में एक्टर शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नज़र आए थे. वहीं आखिरी बार एक्टर अमिताभ बच्चन के पोते अगस्तया नंदा के साथ फिल्म ‘ इक्कीस' में नजर आएंगे. धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ.
