Troll 2 Review: एक्शन के शोर में खो गई कहानी, जानें कैसी है राक्षसों की जंग वाली 'ट्रोल 2'- पढ़ें मूवी रिव्यू

Troll 2 Review: नेटफ्लिक्स की नॉर्वेजियन फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट ‘ट्रोल 2' नेटफ्लिक्स आ गया है. पहली फिल्म की सादगी और नॉर्स मिथकों की ताजगी ने सबको चौंकाया था, लेकिन सीक्वल ने स्केल तो दोगुना कर दिया, लेकिन फिल्म की जो असली आत्मा थी वो मर गई. अब एक नहीं, दो ट्रोल हैं. अब समझा जा सकता है कि दो ट्रोल होंगे तो उनमें जंग भी होगी. जंग अच्छाई और बुराई की होगी. नोरा टिडेमैन (इने मैरी विलमैन) फिर लौटती हैं, अपराधबोध से ग्रस्त, पर इस बार उनके साथ पूरी मिलिट्री-वैज्ञानिक टीम है. कहानी ओस्लो को बचाने की है और कुछ अतीत काया भी है. इसका पहला पार्ट 2022 में आया था.

डायरेक्टर रोर उथॉग ने विजुअल्स में कोई कसर नहीं छोड़ी. बर्फीले पहाड़, प्राचीन चर्च, ट्रोल्स का आपसी युद्ध; सब कुछ भव्य है. खासकर दो राक्षसों की लड़ाई देखते ही बनती है. ह्यूमर भी है. परिवार के साथ देखने लायक मनोरंजन है. लेकिन यही समस्या है. फिल्म अब हॉलीवुड फॉर्मूला पर चलने लगी है. 

‘ट्रोल 2' में लॉजिक पीछे छूट गया है और मिथकों की दुनिया पर पैकेजिंग हावी होती नजर आती है. ट्विस्ट की भी भरमार है. फिर कुछ नया भी देखने को मिलता है. नोरा का किरदार पहले जितना गहरा नहीं रहा. नॉर्स मिथक का इस्तेमाल सतही हो गया है, जैसे सिर्फ कूल दिखने के लिए डाला गया हो. पहले पार्ट में जहां इमोशनल पार्ट कमाल का था, वहीं इस बार सिर्फ इसे एक एक्शन फिल्म बनाकर ही रख दिया गया है.

‘ट्रोल 2' में इने मैरी और किम फाल्क की एक्टिंग शानदार है. बाकी सब ठीक हैं. वीएफएक्स भी औसत दर्जे का है. अगर आप गॉडजिला-कोंग स्टाइल मॉन्स्टर मसाला चाहते हैं, तो ‘ट्रोल 2' को एबार देखा जा सकता है लेकिन पहली फिल्म जैसी जादुई ताजगी ढूंढ रहे हैं, तो निराशा हाथ लगेगी.

रेटिंग: 3/5
ओटीटी: नेटफ्लिक्स
डायरेक्टर: रोर उथॉग
कलाकार: इने मैरी विलमैन, किम फाल्क और सारा खोरेमी

