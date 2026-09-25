वैश्विक मंच पर पहुंची ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, भारत की आवाज को दी नई मजबूती

अभिनेत्री, युवा आइकन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की भारत युवा दूत संजना सांघी (Sanjana Sanghi) ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक आधिकारिक वैश्विक कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. दुनिया के कई प्रभावशाली नेताओं और वैश्विक युवा आवाज़ों के साथ मंच साझा करते हुए संजना ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय युवाओं की आवाज़ को मजबूती से सामने रखा. इस खास अवसर पर संजना को भारत की उन भरोसेमंद महिला आवाज़ों में शामिल किया गया, जिन्हें वैश्विक युवाओं की कहानियों और उनके मुद्दों को विश्व नेताओं और प्रमुख निर्णयकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए चुना गया. अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, बदलाव की दिशा में काम कर रहे लोगों और वैश्विक नेताओं के साथ हुए इन उच्च-स्तरीय सत्रों में युवा सहभागिता, नए तरीके से परोपकार और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई.

वैश्विक मंचों पर युवा

संजना लंबे समय से जलवायु कार्रवाई, डिजिटल साक्षरता और युवा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती रही हैं. संयुक्त राष्ट्र में उनकी इस मौजूदगी ने नीतियों और प्रभाव को जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव में बदलने की जरूरत पर भी जोर दिया. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभागार में बतौर युवा वक्ता अपनी पिछली मौजूदगी के बाद, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संजना की यह सहभागिता उनके वैश्विक सफर का एक और अहम पड़ाव रही. एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान के साथ-साथ वह लगातार वैश्विक मंचों पर युवा नेतृत्व और सामाजिक बदलाव से जुड़े मुद्दों को सामने रख रही हैं. संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन को याद करते हुए संजना ने कहा, “पिछले 12 वर्षों के अपने सफर में, जब मैं एक किशोरी थी और मानती थी कि शिक्षा मेरी जिंदगी बदल रही है, तब सब कुछ बहुत अनिश्चित और अस्पष्ट था. मैंने कभी किसी के यह कहने का इंतजार नहीं किया कि मुझे नेतृत्व करना है या शिक्षा ही इसका जवाब है, मुझे यह भीतर से महसूस होता था”. उन्होंने आगे कहा, “भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है. ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा युवा-नेतृत्व वाले विकास के लिए समर्पित किया है, मैं सिर्फ यही सोचती हूं. क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस तरह तैयार कर रहे हैं, जिस तरह उन्हें तैयार किया जाना चाहिए”? युवा विकास के लिए संसाधनों की जरूरत पर बात करते हुए संजना ने कहा, “जब मैं खबरों में सैन्य खर्च के आंकड़े देखती हूं, तो सोचती हूं कि उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हमें दे दीजिए. अगर हम अपनी समुदायों में जाकर प्राथमिक विद्यालय, चिकित्सा केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और कला केंद्र बना सकें, तो हम अपने स्तर पर बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं”.

यह भी पढ़ें- दूसरी बार पापा बनने के बाद पहली बार दिखे रणवीर सिंह, पैपराजी ने कहा- हैंडसम डैड तो यूं दिया रिएक्शन

परिणामों के साथ भविष्य

संजना ने आगे युवाओं और संस्थानों के बीच भरोसे की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, “असल बात भरोसे की कमी पर आकर टिकती है. हम सिर्फ लंबी नीतियों और ऐसे फैसलों के अंत में लाभार्थी बनकर नहीं रहना चाहते, जिन्हें ऐसे लोग बना रहे हैं जो उन फैसलों के परिणामों के साथ भविष्य में नहीं जीने वाले”. उन्होंने अपनी उम्मीद साझा करते हुए कहा, “मेरा असली सपना और उम्मीद यही है कि हम सामूहिक प्रयासों के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतों को बहुत पहले ही पूरा कर लें, बजाय इसके कि ऐसी स्थिति आए जहां युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़े”. संयुक्त राष्ट्र में यह सहभागिता संजना सांघी की लगातार विकसित होती मानवीय और सामाजिक प्रतिबद्धता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. सिनेमा से लेकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत, रॉकफेलर फाउंडेशन और मिलेनियम कैंपस नेटवर्क जैसे वैश्विक संगठनों के साथ उनके जुड़ाव तक, संजना लगातार मनोरंजन, डिजिटल प्रभाव और सामाजिक बदलाव के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में अपनी वैश्विक मौजूदगी दर्ज करा रही हैं.

ये Video भी देखें: National Film Awards 2025: नेशनल अवॉर्ड से नवाजे गए Shahrukh Khan-Rani Mukherjee