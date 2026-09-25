दूसरी बार पापा बनने के बाद पहली बार दिखे रणवीर सिंह, पैपराजी ने कहा- हैंडसम डैड तो यूं दिया रिएक्शन

रणवीर सिंह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण इन दिनों बहुत खुश हैं. हाल ही में उनके घर दूसरी बेटी का जन्म हुआ है. दूसरी बार पिता बनने के बाद रणवीर पहली बार अनीता पड्डा के वेब शो 'हुंकार' के प्रीमियर पर सबके सामने आए. प्रीमियर के दौरान इवेंट में फोटोग्राफर्स और फैंस से बात करते हुए एक्टर की खुशी साफ झलक रही थी. रणवीर प्रीमियर वहां व्हाइट सूट पहनकर पहुंचे. वे बहुत शानदार लग रहे थे और अपने लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने काले चश्मे पहने थे. इवेंट में एक्टर फोटोग्राफर्स के लिए पोज देते हुए दिखे. रणवीर के माता-पिता, जगजीत सिंह भवनानी और अंजू भवनानी भी प्रीमियर में शामिल हुए.

यहां उन्हें पैपराजी से हाथ मिलाते और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए भी देखा गया.जैसे ही रणवीर रेड कार्पेट पर पहुंचे, पैपराजी ने उन्हें दूसरी बार पिता बनने पर बधाई दी. एक्टर ने मुस्कुराते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद कहा. एक और वीडियो में उन्हें पैपराजी से गर्मजोशी से मिलते, हाथ मिलाते और खुशी-खुशी उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते देखा गया. जल्द ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में नए पिता के लिए प्यार की बौछार कर दी.फैंस नए उनके पिता बनने को लेकर उत्साहित थे. एक फैन ने उनके लुक की तारीफ करते हुए लिखा, "वह बहुत शानदार लग रहे हैं. एक और कमेंट था, वह सबसे हैंडसम हैं. एक और कमेंट था, सबसे हैंडसम पिता.

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दीपिका और रणवीर के दूसरे बच्चे का जन्म

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 19 सितंबर को अपनी दूसरी बेटी के जन्म का ऐलान किया. कपल ने एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया जिसमें एक छोटे से बच्चे के पैरों के निशान की तस्वीर थी और उस पर "वेलकम बेबी गर्ल" लिखा था. पोस्ट में बच्चे की जन्मतिथि 19 सितंबर, 2026 बताई गई थी, साथ ही रणवीर, दीपिका और उनकी बड़ी बेटी दुआ सिंह पादुकोण के नाम भी लिखे थे. फिल्म इंडस्ट्री में कपल के दोस्तों ने उन्हें तुरंत बधाई दी. सोनू सूद, श्रेया घोषाल, मसाबा गुप्ता और कृति खरबंदा जैसे कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी जाहिर की. यह कपल अपने दूसरे बच्चे का स्वागत अपनी पहली बेटी, दुआ के जन्म के दो साल बाद कर रहा है, जो सितंबर 2024 में पैदा हुई थी. दीपिका और रणवीर ने अप्रैल 2026 में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. उन्होंने अपनी बेटी के जन्म से पहले प्रेग्नेंसी फोटोशूट की तस्वीरें भी शेयर की थीं.

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रणवीर की आने वाली फिल्म

काम की बात करें तो, रणवीर सिंह अभी 'प्रलय' की तैयारी कर रहे हैं, जो जय मेहता द्वारा निर्देशित एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन भी हैं और इसकी कहानी एक डिस्टोपियन मुंबई पर आधारित है. रणवीर आखिरी बार 'धुरंधर: द रिवेंज' में दिखे थे.

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