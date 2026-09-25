 The Vvaan Review: पंचायत के डायरेक्टर की द वन हुई रिलीज, जानें कैसी है सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म

The Vvaan Review In Hindi: तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन - फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हो गई है. यह पहली बार है जब सिद्धार्थ और तमन्ना की जोड़ी बड़े पर्दे पर पहली बार देखने को मिलेगी. फिल्म में मनीष पॉल, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर और अनूप सोनी भी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. जबकि दीपक कुमार मिश्रा ने फिल्म का डायरेक्शन किया है, जो पंचायत जैसी पॉपुलर सीरीज के लिए जाने जाते हैं. वहीं इस फिल्म को बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले शोभा कपूर और एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर देखने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट कैसी फिल्म है.

द वन की कहानी

फिल्म की शुरूआत सातवीं शताब्दी से होती है. कहानी देवांचल के वन की है, जिसके बीचों-बीच वन देवी का मंदिर है. जहां सूर्यास्त के बाद वन में कोई नहीं आ सकता. लेकिन देवांचल के राजा को मजबूरी में रात में जंगल जाना पड़ता है और फिर कुछ अजीब होता है. वहीं इस तरह कहानी सातवीं सदी से सीधे 2026 में आ जाती है. सिद्धार्थ मल्होत्रा को छुट्टी पर गोवा जाना है लेकिन सब कहते हैं कि छठ पर घर जाना. कुछ ऐसा होता है कि उसे छठ के लिए छुट्टी भी मिल जाती है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा की पत्नी के किरदार में तमन्ना भाटिया नजर आ रही हैं.

दोनों का दर्द यह है कि कोई शारीरिक दिक्कत ना होने के बावजूद वो माता पिता नहीं बन सकते और पैसे नहीं है तो आईवीएफ भी नहीं करवा सकते. लेकिन दोनों देवांचल छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं. वन देवी के मंदिर के सच का पता लगाने के लिए एक पत्रकार जंगल में जाता है और खो जाता है. लेकिन सिद्धार्थ जंगल में कुंछ एकदम अलग करता है.