मटका किंग के दूसरे सीजन का इंतजार खत्म, विजय वर्मा ने किया बड़ा ऐलान

आध्यात्मिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर से आशीर्वाद मांगने वाली अपनी पोस्ट से बहुत ज्यादा उत्सुकता जगाने के ठीक एक दिन बाद, विजय वर्मा ने ऑफिशियली सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. एक्टर ने आज अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज पर यह अनाउंस किया कि वह जिस "कुछ नए" की तैयारी कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी हिट सीरीज, प्राइम वीडियो की मटका किंग का बहुत इंतजार किया जा रहा दूसरा सीजन है. कल, विजय ने शुक्रिया अदा करते हुए एक तस्वीर शेयर की और बताया कि वह एक नए सफर पर निकल रहे हैं.

सोशल मीडिया पर किया खुलासा

फैंस उनके अगले कदम के बारे में अंदाज़ा लगाने लगे, कि उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में से कौन सा शुरू हो रहा है. विजय ने सीधे प्रोडक्शन ऑफिस से जवाब दिया, मटका किंग के पोस्टर के सामने एक सेल्फी शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, “ऑफिस में…”

इसके बाद उन्होंने नए चैप्टर के पहले एपिसोड की स्क्रिप्ट की एक तस्वीर शेयर की, जिसका टाइटल "सीज़न 2 x एपिसोड 1: एक और बाज़ी" है, जिसे अभय कोरान ने बनाया और लिखा है. आगे होने वाले हाई-स्टेक ड्रामा की तरफ एक मज़ेदार इशारा करते हुए, विजय ने इमेज पर कैप्शन लिखा, “एक और बाजा” और बैकग्राउंड में शो का टाइटल थीम बज रहा था.

पहला सीजन आया पसंद

यह अनाउंसमेंट पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद हुई है, जहां विजय को 1950 के दशक के जुए की मुश्किल दुनिया में बृज भट्टी के अपने रोल के लिए बहुत तारीफ मिली थी. उनके जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रेट्रो स्टाइल और बारीक परफॉर्मेंस ने शो को फैंस का पसंदीदा बना दिया, जिससे सीक्वल हाल के स्ट्रीमिंग लाइनअप में सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले फॉलो-अप में से एक बन गया. आशीर्वाद मिलने और स्क्रिप्ट खुलने के साथ, विजय वर्मा ऑफिशियली बृज भट्टी के रूप में गेम में वापस आ गए हैं, और अपना अगला बड़ा दांव लगाने के लिए आगे आ रहे हैं.

