विज्ञापन

थिएटर में आने से तीन महीने पहले रिलीज हुआ ‘द राजा साहब’ का ट्रेलर, हंसाने के साथ खूब डराएगी प्रभास की फिल्म

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता प्रभास के फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म 'द राजा साहब' के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. सोमवार को इसके मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया.

Read Time: 2 mins
Share
थिएटर में आने से तीन महीने पहले रिलीज हुआ ‘द राजा साहब’ का ट्रेलर, हंसाने के साथ खूब डराएगी प्रभास की फिल्म
प्रभास की फिल्म ‘द राजा साहब’ का ट्रेलर आउट, अब अगले साल होगी रिलीज
नई दिल्ली:

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता प्रभास के फैंस लंबे समय से उनकी फिल्म 'द राजा साहब' के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. सोमवार को इसके मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया. फिल्म का निर्माण करने वाली प्रोडक्शन हाउस, पीपल मीडिया फैक्ट्री ने अपनी एक्स टाइमलाइन पर फिल्म का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रेलर शेयर किया है. रोमांटिक हॉरर कॉमेडी 'द राजा साहब' के ट्रेलर की शुरुआत प्रभास के सम्मोहन से होती है. इसमें मनोवैज्ञानिक (बोमन ईरानी) उससे कहते हैं, "तुम्हारा दिमाग सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करता है." अचानक, वह नींद से जाग उठता है और चिल्लाता है, "हे भगवान! उसने उन्हें मार डाला!"

फिर प्रभास और उसके साथी खुद को एक पुराने भूतहा महल में पाते हैं. इसके बाद उनका सामना एक आत्मा से होता है, जो प्रभास से भिड़ने को तैयार है. फिर वे अपने साथियों को उसके बारे में बताते हैं, तभी उनका एक साथी कहता है, "हमें आत्मा से क्यों मिलवाना चाहते हो?" तब प्रभास कहते हैं, "तो इंतजार किसका है? भागो." इसके ट्रेलर में वो लड़ाई का ऐलान भी करते दिखाई देते हैं. फिल्म के ट्रेलर में रोमांस भी है. इसके साथ ही एक्शन और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का भी है. ट्रेलर में संजय दत्त की भी झलक है. वह इसमें एक ओझा के रोल में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म के विलन वही हैं.

'द राजा साहब' प्रभास की पहली हॉरर एंटरटेनर फिल्म होगी. इस फिल्म का छायांकन कार्तिक पलानी ने किया है और संगीत थमन एस ने तैयार किया है. पहले इस फिल्म को इस साल दिसंबर में रिलीज होना था, लेकिन मेकर्स ने इसकी डेट आगे खिसका दी. फिल्म 'द राजा साहब' में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार जैसे कलाकार हैं. मारुति ने इस फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म पोंगल पर 9 जनवरी 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prabhas, The Raja Saab, Movie The Raja Saab, The Raja Saab Trailer, Actor Prabhas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com