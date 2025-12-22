विज्ञापन

Kumar Sanu: मानहानि के नाम पर एक्स वाइफ से मांगे 50 करोड़! बोलीं- प्यार नहीं कर सकते तो परेशान भी मत करो

हाल में कुमार सानू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रीता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्स वाइफ रीता हाल के इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स से उनकी इमेज खराब हुई है.

Read Time: 3 mins
Share
Kumar Sanu: मानहानि के नाम पर एक्स वाइफ से मांगे 50 करोड़! बोलीं- प्यार नहीं कर सकते तो परेशान भी मत करो
कुमार सानू की एक्स वाइफ ने मानहानि मुकदमे पर तोड़ी चुप्पी
Social Media
नई दिल्ली:

सिंगर कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके बयानों से उनकी मानहानि हुई है और उनकी रेप्युटेशन खराब हुई है. अब रीता ने नोटिस मिलने के बाद इस बारे में बात की है और बताया है कि सानू ने 50 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है, न कि 30 लाख रुपये जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है.

कुमार सानू के मानहानि के मुकदमे पर क्या बोलीं रीता भट्टाचार्य

बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में रीता ने कहा, “मैं हैरान हूं. वह अपने तीन बड़े बेटों की मां के खिलाफ केस कर रहे हैं. जो पेपर उन्होंने मुझे भेजा है, उसमें वह 50 करोड़ रुपये मांग रहे हैं. मुझे नहीं पता कि सानू कैसे सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा है. यह सच में दुख की बात है.”

बता दें कि सानू और रीता 1994 में अलग हो गए थे. उनके तीन बेटे हैं, जिनमें सबसे छोटा 31 साल का है. रीता ने कहा है कि यह कानूनी ड्रामा उनकी जिंदगी पर भी असर डाल रहा है. उन्होंने कहा, “मैं उनसे कोर्ट में मिलूंगी और मैं सानू से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी. बस एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो और मेरे तीन बच्चों के पिता बनो. अगर तुम हमसे प्यार नहीं कर सकते, तो कम से कम हमें परेशान मत करो और हमें और तंग मत करो.”

कुमार सानू का मानहानि का मामला

हाल में कुमार सानू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रीता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके हाल के इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स से उनकी इमेज खराब हुई है. विरल भयानी और फिल्म विंडो को दिए इंटरव्यू में रीता ने आरोप लगाया था कि सानू ने प्रेग्नेंसी के दौरान उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उन्हें खाना नहीं दिया और मेडिकल केयर से भी वंचित रखा. सानू की लीगल टीम ने इन आरोपों को झूठा और गलत बताते हुए इनका खंडन किया है.

मुकदमे में यह भी कहा गया है कि उनके 2001 के तलाक के समझौते में यह शर्त थी कि कोई भी पक्ष दूसरे पर आरोप नहीं लगाएगा, और रीता ने इस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है. रीता और सानू ने 1986 में शादी की थी, लेकिन सात साल बाद वे अलग हो गए. उनका तलाक 2001 में फाइनल हुआ था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kumar Sanu, Kumar Sanu Ex Wife, Rita Bhattacharya, Kumar Sanu Defamation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com