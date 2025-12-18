विज्ञापन

निधि अग्रवाल के साथ भीड़ की गंदी हरकत पर भड़का सिंगर का गुस्सा बोलीं- भेड़ियों से भी बुरा पुरुषों की भीड़ का बर्ताव

वायरल वीडियो में निधि अपनी कार तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं, जबकि भीड़ उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और धक्का-मुक्की करती है. अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ होने के बावजूद, हालात बिगड़ते दिख रहे थे

निधि अग्रवाल पर झपटी भीड़
नई दिल्ली:

प्रभास-स्टारर द राजा साब अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है. बुधवार (17 दिसंबर) को मेकर्स ने फिल्म के 'सहना सहना' गाने को लॉन्च करने के लिए हैदराबाद में एक इवेंट रखा. हालांकि जब एक्ट्रेस निधि अग्रवाल वेन्यू से बाहर निकल रही थीं, तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की की, जिससे इवेंट में अफरा-तफरी मच गई. गाने का लॉन्च इवेंट बुधवार शाम को हैदराबाद के लुलु मॉल में हुआ और इसमें भारी भीड़ उमड़ी. डायरेक्टर मारुति और लीड एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी इस इवेंट में मौजूद थीं, जिन्हें देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हुई थी.

हालांकि शाम के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जो कि एक्ट्रेस के लिए इस इवेंट की बुरी याद बन गया. जब निधि अपनी कार में बैठने की कोशिश कर रही थीं, तो वेन्यू के बाहर लोगों ने उन्हें घेर लिया. कई लोग एक्ट्रेस के बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वह परेशान दिख रही थीं. इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं.

वीडियो में, निधि अपनी कार तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं, जबकि भीड़ उन्हें चारों ओर से घेर लेती है और धक्का-मुक्की करती है. अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ होने के बावजूद, हालात बिगड़ते दिख रहे थे और एक्ट्रेस को धक्का-मुक्की के बीच धकेला जा रहा था. काफी मुश्किल के बाद, वह आखिरकार गाड़ी के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं. हालांकि वह इस घटना से साफ तौर पर सदमे में और परेशान दिख रही थीं.

चिन्मयी श्रीपदा ने भी जाहिर की नाराजगी

निधि अग्रवाल के साथ हुई घटना पर गुस्सा और नाराजगी जाहिर करते हुए सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने लिखा, लकड़बग्घे से भी बुरा बर्ताव करते हुए कुछ आदमी. वैसे लकड़बग्घे की बेइज्जती क्यों करना. ये भी कहा जा सकता है कि भीड़ में शामिल एक ही जैसी सोच के आदमी. वे एक महिला को इसी तरह परेशान करेंगे. कोई भगवान इन सभी को लेजाकर किसी दूसरे प्लैनेट पर क्यों नहीं छोड़ देता?

इंटरनेट पर लोगों ने जाहिर की नाराजगी

इन परेशान करने वाले वीडियोज ने सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का दिया है, कई लोगों ने निधि के साथ हुए इस व्यवहार पर गुस्सा जताया है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फैंस के इस व्यवहार की आलोचना की है, इसे गैर-जिम्मेदाराना और असुरक्षित बताया है, और क्राउड मैनेजमेंट और पर्सनल लिमिट्स की रिस्पेक्ट करने की जरूरत पर जोर दिया. 

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "#TheRajaSaab गाने के लॉन्च पर #NidhhiAgerwal के साथ डरावनी घटना. क्राउड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है", जबकि दूसरे ने शेयर किया, "#TheRajaSab गाने के लॉन्च पर फैंस द्वारा #NidhhiAgerwal को घेरे जाने का परेशान करने वाला फुटेज. अगर भीड़ थोड़ी समझदारी दिखाती तो स्थिति बेहतर हो सकती थी." एक ने लिखा, जबकि दूसरे ने कहा, "भीड़ को दोष मत दो. मूवी टीम को दोष दो. क्या वे इसी तरह मूवी इवेंट प्लान करते हैं (छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता), क्योंकि यह मूवी खुद एक बड़े बजट की मूवी है, और सभी जानते हैं कि लुलु मॉल के आस-पास कितने हॉस्टल हैं और लुलु मॉल की लॉबी कितनी छोटी है. सबसे खराब मैनेजमेंट." बता दें कि राजा साब का बजट 400 से 450 करोड़ बताया जा रहा है.

