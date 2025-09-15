विज्ञापन

सनी देओल को याद आए अपनी फिल्मों के दमदार एक्शन, आखिरी तस्वीर में दिखेगा 500 करोड़ वाली फिल्म का गुस्सा

सनी देओल ने अपने मशहूर एक्शन सीन को नई डिजिटल आर्ट में बदलकर लेटेस्ट वायरल ट्रेंड में हिस्सा लिया है. उन्होंने AI टूल्स का इस्तेमास करके अपनी फिल्मों के यादगार पलों को फिर से बनाया.

Read Time: 2 mins
Share
सनी देओल को याद आए अपनी फिल्मों के दमदार एक्शन, आखिरी तस्वीर में दिखेगा 500 करोड़ वाली फिल्म का गुस्सा
सनी देओल को याद आए अपनी फिल्मों के दमदार एक्शन
नई दिल्ली:

सनी देओल ने अपने मशहूर एक्शन सीन को नई डिजिटल आर्ट में बदलकर लेटेस्ट वायरल ट्रेंड में हिस्सा लिया है. उन्होंने AI टूल्स का इस्तेमास करके अपनी फिल्मों के यादगार पलों को फिर से बनाया, जिससे फैंस को उनके दमदार ऑन-स्क्रीन अंदाज को एक नए और क्रिएटिव तरीके से देखने का मौका मिला. सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए इस नए इंटरनेट ट्रेंड में शामिल होने वाली हस्तियों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ा. उन्होंने गूगल के नैनो टूल का इस्तेमाल करके अपने एक्शन सीन्स को वायरल AI इमेज में बदला. अभिनेता ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “एक्शन फिगर्स! मेरे फैंस का धन्यवाद, जिन्होंने इस नए ट्रेंड के जरिए अपना प्यार दिखाया.”

ये भी पढ़ें; बीस हजार से शुरू हुई थी Farah Khan के शेफ की सैलरी, अब हर महीने कमाते हैं कई सेलिब्रिटीज से ज्यादा

जबरदस्त AI जनरेटेड तस्वीरें

सनी की AI से बनी तस्वीरों में उन्हें ताकतवर किरदारों में दिखाया गया है, जैसे बंदूक पकड़ते हुए, गाड़ी का स्टीयरिंग थामे हुए, और उनकी फिल्म ‘दामिनी' के एक सीन को फिर से बनाया गया, जिसमें वे एक वकील की भूमिका में थे. ये तस्वीरें फैंस को उनकी पुरानी फिल्मों की याद दिलाने के साथ-साथ एक नया अनुभव दे रही हैं.

सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट

सनी देओल अपनी आगामी एक्शन-युद्ध फिल्म ‘बॉर्डर 2' की तैयारी में जुटे हैं, जो 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे नजर आएंगे. अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता. यह फिल्म दर्शकों को एक और दमदार कहानी का वादा करती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
AI Photo Trends, AI Photo, AI Photo Tool, Sunny Deol, Actor Sunny Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com