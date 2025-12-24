विज्ञापन

इस फिल्म को करने के बाद शाहरुख खान से नाराज हो गए थे सनी देओल, कई साल तक बंद कर दी थी बातचीत

बॉलीवुड के किंग खान (शाहरुख खान) को प्रशंसक ज्यादातर रोमांटिक किरदारों में देखना पसंद करते हैं, लेकिन अभिनेता ने अपने करियर में फिल्म 'डर' में खलनायक का किरदार निभाया था, जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है.

Read Time: 3 mins
Share
इस फिल्म को करने के बाद शाहरुख खान से नाराज हो गए थे सनी देओल, कई साल तक बंद कर दी थी बातचीत
इस फिल्म को करने के बाद शाहरुख खान से नाराज हो गए थे सनी देओल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के किंग खान (शाहरुख खान) को प्रशंसक ज्यादातर रोमांटिक किरदारों में देखना पसंद करते हैं, लेकिन अभिनेता ने अपने करियर में फिल्म 'डर' में खलनायक का किरदार निभाया था, जो आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है. इस फिल्म में अभिनेता ने सनकी प्रेमी का किरदार निभाया था, जो किरण (जूही चावला) से बेइंतहा प्यार करता है और हर कीमत पर उसे पाना चाहता था. फिल्म ने रिलीज के 32 साल पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म की पुरानी यादों को ताजा किया.

ये भी पढ़ें: Dhurandhar Effect: खौफ का दूसरा नाम था रहमान डकैत का भाई उजैर बलोच, पुराना इंटरव्यू कर देगा रोंगटे खड़े

कब आई था डर

अभिनेता अनुपम खेर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया. इसमें शाहरुख, जूही चावला और सनी देओल नजर आ रहे हैं. अभिनेता ने पोस्ट कर लिखा, "फिल्म डर के 32 साल पूरे." यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 'डर' साल 1993 में रिलीज की गई थी. इस फिल्म में जूही चावला ने किरण नाम का किरदार निभाया था, जबकि सनी देओल ने सुनील मेहरा का किरदार निभाया था, जो एक नेवी ऑफिसर था. वहीं, अभिनेता अनुपम खेर ने किरण के भाई का रोल प्ले किया.

फिल्म की कहानी प्यार, जुनून और डर

उस दौर में फिल्म के गाने 'जादू तेरी नजर,' 'तू मेरे सामने,' और 'डर के आगे जीत है' और होली का गाना 'सजन हमें ऐसे रंग लगाना' ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी. ये गाने आज भी उसी तरह से पॉपुलर हैं, और इसके डायलॉग ने भी दर्शकों का दिल जीता था. फिल्म की कहानी प्यार, जुनून और डर के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में शाहरुख खान ने खलनायक की भूमिका अदा की थी. अभिनेता ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था. आमतौर पर अभिनेता का यह खलनायक अवतार दर्शकों को बहुत पसंद आया था. 

शाहरुख और सनी दुश्मनी

वहीं, उनकी हकलाती आवाज में "क...क...क...किरण" वाला डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कमाई की थी. इसके अलावा 'डर' एक दिलचस्प किस्सा है कि इस फिल्म को करने के बाद सनी देओल शाहरुख खान से नाराज हो गए थे. क्योंकि दर्शकों ने उनसे ज्यादा फिल्म के अंदर शाहरुख खान को पसंद किया था. हालांकि अब शाहरुख खान और सनी देओल अच्छे दोस्त हैं. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Darr, Film Darr, Shah Rukh Khan, Sunny Deol, Anupam Kher
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com