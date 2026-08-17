सिर्फ चार दिन में गिरे बंटवारा 1947 की टिकट के दाम, इतनी सस्ती हुई फिल्म की टिकट

आमिर खान प्रोडक्शंस की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बंटवारा 1947' रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों पर छा गई है. भारत के विभाजन की पीड़ादायक पृष्ठभूमि पर आधारित यह भावुक और प्रभावशाली कहानी इंसानियत, करुणा, हिम्मत और मानवीय मूल्यों की है. फिल्म उस मुश्किल दौर को जीवंत करती है, जब लाखों परिवारों को अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा था, फिर भी लोगों ने मजबूती, साहस और आपसी भाईचारे से नई जिंदगी की शुरुआत की.

फिल्म की कास्ट

फिल्म में शबाना आजमी, सनी देओल और प्रीति जिंटा अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी कास्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. करीब तीन दशक बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर दिख रही है, जिसने दर्शकों में खास उत्साह पैदा किया है. नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक राजकुमार संतोषी ने फिल्म का संवेदनशील और प्रभावशाली निर्देशन किया है. संगीत की जिम्मेदारी ए. आर. रहमान ने संभाली है, जबकि गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने इसे प्रोड्यूस किया है.

कब रिलीज हुई फिल्म

फिल्म दुनिया भर में 14 अगस्त 2026 को पार्टिशन डे पर रिलीज हुई थी. रिलीज के तुरंत बाद सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. दर्शक फिल्म की कहानी, अभिनय और भावनात्मक गहराई से बेहद प्रभावित हो रहे हैं. कई जगहों पर हाउसफुल शो चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लोग फिल्म को विभाजन की त्रासदी को इंसानियत के नजरिए से पेश करने के लिए सराह रहे हैं.

सस्ती हुई फिल्म की टिकट

इसी शानदार प्रतिक्रिया के बीच मेकर्स ने एक बड़ी घोषणा की है. मंगलवार से ‘बंटवारा 1947' के टिकट की कीमत सिर्फ ₹99 से शुरू होगी. यह ऑफर उन दर्शकों के लिए है जो अभी तक फिल्म नहीं देख पाए हैं या दोबारा देखना चाहते हैं. कम कीमत पर टिकट उपलब्ध होने से ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमाघरों में पहुंच सकेंगे और इस महत्वपूर्ण कहानी का अनुभव ले सकेंगे.

‘बंटवारा 1947' न सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म है, बल्कि उस दौर की याद दिलाती है जब इंसानियत ने हर बाधा को पार किया. आमिर खान प्रोडक्शंस की यह पेशकश दर्शकों के दिलों में जगह बना चुकी है और अब ₹99 वाले टिकट के साथ और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने जा रही है.

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