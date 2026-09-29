Hanuman Ansh Box Office Collection Days 53: चेन्नई एक्सप्रेस, 3 इडियट्स और कृष 3 से आगे निकली हनुमान अंश, अगला टारगेट 500 करोड़

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 53: विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. सिनेमाघरों में सात हफ्ते पूरे करने के बाद भी फिल्म की कमाई की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही. अब आठवें हफ्ते में भी फिल्म ने शानदार वीकेंड दर्ज किया है और दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने दुनियाभर में 404.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसने भारत में 365.50 करोड़ रुपये तो विदेश में 38.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 309.38 करोड़ रुपये है.

रविवार को 'हनुमान अंश' ने 'कृष 3' के करीब 393 करोड़ रुपये और 'चेन्नई एक्सप्रेस' के करीब 392 करोड़ रुपये के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. इसके बाद फिल्म ने '3 इडियट्स' के लगभग 400 करोड़ रुपये और 'कांतारा' के करीब 401 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 53वें दिन 2.80 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया जबकि फिल्म ने 2.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

यह उपलब्धि लेखक-निर्देशक विशाल चतुर्वेदी के लिए भी एक बड़ा पड़ाव है. उनकी कहानी और निर्देशन ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिके रहने में मदद की है. जहां आम तौर पर कई हफ्तों के बाद फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिलती है, वहीं 'हनुमान अंश' आठवें वीकेंड में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है. फिल्म की रफ्तार को देखते हुए 'हनुमान अंश' अब दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रही है. अगर फिल्म का मौजूदा प्रदर्शन जारी रहता है, तो यह हैप्पी न्यू ईयर और अंधाधुन जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है.