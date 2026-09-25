गदर एक्टर मुश्ताक खान के निधन पर इमोशनल हुए सनी देओल, बोले- उनके साथ अच्छी यादें हैं

एक्टर मुश्ताक खान का गुरुवार को 56 साल की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और उनकी बीमारी आखिरी स्टेज में पहुंच चुकी थी. उन्होंने गुरुवार शाम करीब 7 बजे अंतिम सांस ली. इस खबर के सामने आने के बाद बॉलीवुड जगत के सितारों ने एक्टर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार की तरफ संवेदना व्यक्त की. इसी बीच गदर फिल्म का हिस्सा रह चुके मुश्ताक खान को याद करते हुए सनी देओल ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक्टर को श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा अनीस बज्मी और एक्टर रजा मुराद ने भी दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी.

सनी देओल ने मुश्ताक खान को दी श्रद्धांजलि

सनी देओल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने मुश्ताक खान की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, मुश्ताक खान के बारे में सुनकर दुख हुआ. वह बहुत अच्छे इंसान थे और अच्छे एक्टर थे. उनके साथ बहुत अच्छी यादें हैं. मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है. इस मुश्किल घड़ी में उन्हें ताकत दे.

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सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने दी मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने मुश्ताक खान के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. संगठन ने कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक सच्चा कलाकार, नेकदिल इंसान और अपने परिवार का एक प्यारा सदस्य खो दिया है. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ओर से मुश्ताक खान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कैंसर से बहादुरी से लड़ने के बाद उन्होंने गुरुवार की शाम दुनिया को अलविदा कह दिया. संगठन ने कहा कि मुश्ताक खान के निधन से बॉलीवुड समेत पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है.

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