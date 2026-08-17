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19 साल पहले सनी देओल से हार गए थे इमरान हाशमी, अब ‘आवारापन 2’ ने लिया बॉक्स ऑफिस का बदला

19 साल पहले सनी देओल की अपने ने इमरान हाशमी की आवारापन को पीछे छोड़ दिया था. अब आवारापन 2 ने बंटवारा 1947 को पीछे छोड़कर पूरा हिसाब बदल दिया है.

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19 साल पहले सनी देओल से हार गए थे इमरान हाशमी, अब ‘आवारापन 2’ ने लिया बॉक्स ऑफिस का बदला
19 साल पहले सनी देओल से हार गए थे इमरान हाशमी
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक ऐसा खेल देखने को मिल रहा है, जिसका कनेक्शन पूरे 19 साल पुराना है. साल 2007 में इमरान हाशमी की आवारापन और सनी देओल की अपने एक ही दिन सिनेमाघरों में आई थीं. उस वक्त सनी देओल की फिल्म ने बाजी मार ली थी और इमरान हाशमी की फिल्म पीछे रह गई थी. अब 19 साल बाद इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 आमने-सामने हैं. इस बार कहानी काफी बदल गई है और कमाई के मामले में इमरान हाशमी की फिल्म काफी आगे निकलती दिख रही है.

19 साल पहले क्या हुआ था

साल 2007 में इमरान हाशमी और सनी देओल की फिल्में एक ही दिन 29 जून को रिलीज हुई थीं. सनी देओल की अपने ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया था. फिल्म ने भारत में करीब 30.98 करोड़ रुपये की कमाई की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 10.34 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरी तरफ आवारापन उस समय अपने के सामने टिक नहीं पाई थी.

अब इमरान हाशमी ने बदला खेल

अब साल 2026 में एक बार फिर दोनों सितारों की फिल्में आमने-सामने हैं. इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 14 अगस्त को रिलीज हुई हैं. लेकिन इस बार कहानी उलट गई है. 16 अगस्त रात 9 बजे तक आवारापन 2 ने 77.61 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया था. वहीं बंटवारा 1947 की कमाई 25.77 करोड़ रुपये रही.

आवारापन 2 की कमाई ने चौंकाया

आवारापन 2 का बजट 18 करोड़ रुपये बताया गया है. फिल्म ने रिलीज के बाद से ही लोगों का ध्यान खींचा है. खास बात ये है कि फिल्म ने अपनी पहली फिल्म आवारापन की पूरी कमाई से भी ज्यादा पैसा कमा लिया है. फिल्म को मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है. इसमें इमरान हाशमी के साथ श्रेया सरन और आशुतोष राणा भी नजर आए हैं.

सनी देओल की फिल्म से काफी आगे

बंटवारा 1947 में सनी देओल के साथ बॉबी देओल, धर्मेंद्र और शिल्पा शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए हैं. फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी और कलाकारों के बावजूद कमाई में ये फिल्म फिलहाल आवारापन 2 से काफी पीछे है. यानी 19 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी ने पुराने हिसाब का खेल पूरी तरह बदल दिया है.

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