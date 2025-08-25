विज्ञापन

इस एक्टर की वजह से सुनीता आहूजा ने की गोविंदा से शादी, कभी धर्मेंद्र की दीवानी थी एक्टर की पत्नी

गोविंदा और सुनीता आहूजा को बॉलीवुड की सबसे अच्छी जोड़ी माना जाता है. हाल ही में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी हैं, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हैं.

सुनीता आहूजा ने बताई गोविंदा से शादी की वजह
नई दिल्ली:

गोविंदा और सुनीता आहूजा को बॉलीवुड की सबसे अच्छी जोड़ी माना जाता है. हाल ही में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की तलाक की अफवाहों ने सुर्खियां बटोरी हैं, जिससे उनके फैंस काफी परेशान हैं. हर कोई चाहता है कि यह जोड़ी हमेशा साथ रहे. हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. वहीं इस बीच, सुनीता ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की वजह से उन्होंने गोविंदा से शादी करने का फैसला किया था.  

'Eat Travel Repeat' के साथ बातचीत में सुनीता ने बताया कि वह बचपन में धर्मेंद्र की बहुत बड़ी फैन थीं. उन्होंने कहा, “मुझे कोई और पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे शाह रुख खान बहुत अच्छे लगते हैं. वह सच्चे जेंटलमैन हैं. लेकिन जब मैं टीनएजर थी, मुझे सिर्फ धर्मेंद्र जी पसंद थे. मैंने गोविंदा से शादी इसलिए की, क्योंकि वह थोड़े-थोड़े धर्मेंद्र जी जैसे दिखते थे. दोनों पंजाबी हैं.”  

सुनीता ने यह भी बताया कि उन्होंने एक बार धर्मेंद्र से अपनी प्रशंसा जाहिर की थी. उन्होंने हंसते हुए कहा, “ मैंने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो मैं कांप गई थी और कह रही थी कि यह इंसान कितना सुंदर है. मैंने धर्मेंद्र जी को बताया था कि मैंने गोविंदा से शादी इसलिए की, क्योंकि वह थोड़ा-थोड़ा आपके जैसा दिखता था.” सुनीता ने यह भी खुलासा किया कि गोविंदा ने फिल्म 'सैंडविच' में एक किरदार निभाया था, जो धर्मेंद्र से प्रेरित था. 

इस किरदार में गोविंदा की अदाकारी ने उन्हें धर्मेंद्र की याद दिलाई, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा से शादी का मन बना लिया.  यह खुलासा फैंस के लिए काफी दिलचस्प है, लेकिन तलाक की अफवाहों ने सभी को चिंता में डाल रखा है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता पहले की तरह मजबूत रहे.

