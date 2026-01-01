ईशा देओल ने नए साल पर पापा धर्मेंद्र को किया याद, आसमान पर सितारा दिखाते हुए कहा लव यू पापा

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने विदेश में अपने नए साल की पार्टी की. जश्न और खुशी के माहौल में उन्होंने एक शख्स को सबसे ज्यादा मिस किया और वो थे उनके पापा. ईशा ने न्यू ईयर पोस्ट में अपनी दो तस्वीरें शेयर कीं. इनमें से पहली तस्वीर में वो आसमान की तरफ इशारा कर रही थीं वहीं दूसरी तस्वीर में उन्होंने लिखा था लव यू पापा. ऐसा लगा मानों वो किसी सितारे की तरफ इशारा कर रही हों और उसे देख पिता को याद कर रही हों. तस्वीर शेयर करते हुए ईशा ने लिखा, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग. मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें.

ईशा की पोस्ट पर बॉबी देओल ने हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया. बॉबी देओल के कमेंट को कई लोगों ने प्यार दिया. ईशा ने धर्मेंद्र के जाने के बाद कई पोस्ट में अपने पिता को याद किया. वहीं बॉबी देओल तो पिता का अहसास अपने करीब रखने के लिए अक्सर उन्हीं के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं. सलमान खान की बर्थडे पार्टी में, इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी बॉबी देओल धर्मेंद्र के शर्ट पहने नजर आए थे. इसके अलावा उन्होंने पिता धर्मेंद्र की याद में जो प्रेयर मीट रखी थी उसमें भी बॉबी देओल ने उन्हीं की शर्ट पहनी थी.

पापा की आखिरी फिल्म को दी आवाज

आज यानी कि 1 जनवरी 2026 अगस्त्य नंदा के लीड रोल वाली फिल्म इक्कीस रिलीज हो रही है. इस फिल्म में धर्मेंद्र उनके पिता के किरदार में हैं. यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है और इस फिल्म में धर्मेंद्र के यंग वर्जन के लिए बॉबी देओल ने आवाज दी है. यह खबर फैन्स के लिए इमोशन की एक नई लेयर जोड़ती है. यूं ही फैन्स इस फिल्म को लेकर इमोशनल थे और अब बॉबी और धर्मेंद्र से जुड़ी इस अपडेट ने फैन्स को इस फिल्म से और कनेक्ट किया है. फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद सेलेब्स से रिव्यू काफी शानदार मिले थे. अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है.