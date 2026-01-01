विज्ञापन

कौन हैं धर्मेंद्र की पोती बहू द्रिशा आचार्य, 5 फोटोज में देखें किन्हें ससुर सनी देओल मानते हैं लकी चार्म

सनी देओल का बड़ा बेटा करण देओल साल 2023 में शादी के बंधन में बंधा था. करण की शादी द्रिशा आचार्य से हुई थी. बहुत ही कम लोगों को द्रिशा के बारे में पता है. आइए आपको उनके बारे में बताते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं धर्मेंद्र की पोती बहू द्रिशा आचार्य, 5 फोटोज में देखें किन्हें ससुर सनी देओल मानते हैं लकी चार्म
धर्मेंद्र की पोता बहू, जिन्हें सनी देओल मानते हैं लकी चार्म

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे. उनके बच्चे और पोते भी उनपर जान छिड़कते नजर आते थे. धर्मेंद्र ने सनी देओल के बेटे करण की शादी में बहुत मस्ती की थी. शादी के फंक्शन की ढेर सारी फोटोज वायरल हुई थी. करण की शादी द्रिशा आचार्य से हुई है. द्रिशा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं तो बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं. आइए आपको बताते हैं कौन हैं धर्मेंद्र की पोती बहू द्रिशा जिसे सनी देओल अपना लकी चार्म मानते हैं.

धर्मेंद्र और बिमल रॉय की थी दोस्ती

Latest and Breaking News on NDTV

द्रिशा पॉपुलर डायरेक्टर बिमल रॉय की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं. धर्मेंद्र ने बिमल रॉय के साथ कई फिल्मों में काम किया था.उसके बाद ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल चुकी है. धर्मेंद्र ने बिमल रॉय की आखिरी फिल्म बंदिनी में काम किया था.

दुबई में रहता है द्रिशा आचार्य का परिवार

Latest and Breaking News on NDTV

द्रिशा मुंबई में नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहती थीं. उनके पेरेंट्स दुबई में सेटल हैं. द्रिशा अपनी मां के साथ मिडिल ईस्ट में एक टॉप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हैं. वो उस कंपनी में नेशनल प्रोग्राम मैनेजर है.

बचपन के दोस्त हैं करण देओल और द्रिशा आचार्य

Latest and Breaking News on NDTV

खास बात है कि करण और द्रिशा एक दूसरे को बचपन से जानते हैं. बचपन में ये दोनों दोस्त थे और उसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई. उन्होंने अपने रिश्ते को कई सालों तक छुपाकर रखा था. जब दोनों ने शादी की उसी दौरान अपने रिश्ते को पब्लिक किया था.

सनी देओल मानते हैं बहू को लकी चार्म

Latest and Breaking News on NDTV

सनी देओल अपनी बहू को लक्ष्मी मानते हैं.जब सनी की फिल्म जाट रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि द्रिशा उनकी गृहलक्ष्मी है. उनके आने से उनके दिन बदल गए हैं. पहले बॉबी देओल की आश्रम रिलीज हुई. फिर गदर 2 और बॉबी देओल की एनिमल के बाद धर्मेंद्र की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर छाई. 

द्रिशा आचार्य करती हैं ये काम

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें द्रिशा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हैं. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है. हालांकि करण अक्सर अपनी पत्नी के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. फैंस को ये बहुत ही क्यूट कपल लगता है और वो उनकी फोटोज पर ढेर सारे कमेंट करते रहते हैं. करण और द्रिशा बहुत ही प्यारे लगते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Karan Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com