विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के सामने हीरोइन की साड़ी का पल्लू पकड़ना पड़ा भारी, नाना ने यूं छेड़ा कि शरमा गए अगस्त्य

अगस्त्य नंदा अपनी फिल्म इक्कीस की प्रमोशन के लिए नाना अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे. यहां नाना ने उनको खूब छेड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
अमिताभ बच्चन के सामने हीरोइन की साड़ी का पल्लू पकड़ना पड़ा भारी, नाना ने यूं छेड़ा कि शरमा गए अगस्त्य
अगस्त्य नंदा के साथ अमिताभ बच्चन की मस्ती
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन का मजाकिया अंदाज हमेशा चर्चा में रहता है. हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर उन्होंने अपने पोते अगस्त्य नंदा को उनकी को-स्टार सिमर भाटिया की मदद करने पर खूब चिढ़ाया. दोनों कलाकार अपनी नई फिल्म ‘इक्कीस' के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे थे. शो के दौरान अमिताभ ने सिमर से पूछा कि पहली बार केबीसी में आने का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है. सिमर ने मुस्कुराते हुए कहा, “बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जब अगस्त्य मुझे आपके बारे में कुछ बातें बता रहे थे. उन्होंने कहा था कि आपके सामने मुझे बहुत डेकोरम बनाए रखना होगा.”

यह सुनते ही बिग बी हंस पड़े और बोले, “अरे कोई डेकोरम-वेकोरम नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा करो. बस आराम से रहो, टेंशन मत लो.” फिर उन्होंने अगस्त्य की ओर देखकर कहा, “तुमने उन्हें डराया क्यों? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा.” बात आगे बढ़ी तो बिग बी ने अगस्त्य को और चिढ़ाते हुए कहा, “मैंने अच्छे से नोटिस किया कि तुम सिमर की साड़ी का पल्लू संभालने में उनकी मदद कर रहे थे. वाह! क्या बात है, मैं तो तुम्हें पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा. आखिर वजह क्या वजह हो सकती है?” इस अगस्त्य शर्मा कर मुस्कुराते नजर आए.

इस मजेदार पल पर पूरा स्टूडियो हंसी से गूंज उठा. अमिताभ ने इस दौरान अपने पुराने दोस्त धर्मेंद्र को भी याद किया और उनकी जोड़ी को सलाम किया. फिल्म ‘इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और दर्शक इसे लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के साथ अगस्त्य पहली बार बड़े पर्दे पर आने वाले हैं. इससे पहले वह नेटफ्लिक्स की आर्चीज में नजर आए थे. इस फिल्म में उनके साथ-साथ खुशी कपूर और सुहाना खान ने भी डेब्यू किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan Tease Agastya Nanda, Amitabh Bachchan Teases Agastya Nanda For Helping Simar Bhatia In Saree, Ikkis Movie, Ikkis Box Office Collection, Dharmendra Last Movie, Who Is Simar Bhatia, Agastya Nanda Net Worth, Who Is Agastya Nanda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com