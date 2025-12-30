63 साल की जया प्रदा की बेटे के साथ फोटो वायरल, श्रीकांत नहाटा से 1986 में की थी शादी, बोलीं- न्यूयॉर्क में फन

Jaya Prada Son Photo: हिंदी सिनेमा की ग्लैमरस और एवरग्रीन एक्ट्रेस जया प्रदा एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि बेटे के साथ न्यूयॉर्क में बिताए गए खूबसूरत पलों की तस्वीरें हैं, जो कुछ समय पहले शेयर की गई थीं लेकिन अब दोबारा तेजी से वायरल हो रही हैं. 63 साल की उम्र में भी जया प्रदा की सादगी और ग्रेस फैंस का दिल जीत रही है. फोटो पर लोगों की भी ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोगों का कहना है कि जया प्रदा की कोई औलाद ही नहीं है फिर बेटा कैसे? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि माजरा क्या है.

अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस रह चुकीं जया प्रदा ने हिंदी सिनेमा के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया है. भले ही आज वह फिल्मों में कम नजर आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी हमेशा बनी रहती है. कुछ समय पहले जया प्रदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेटे सम्राट के साथ न्यूयॉर्क ट्रिप की दो प्यारी तस्वीरें शेयर की थीं, जिन्हें अब फैंस फिर से खूब पसंद कर रहे हैं.

जया प्रदा ने शेयर की न्यूयॉर्क वेकेशन की फोटो

वायरल हो रही इन तस्वीरों में मां-बेटे की बॉन्डिंग साफ झलकती है. न्यूयॉर्क ब्रिज पर खड़े होकर पोज देते हुए जया प्रदा डार्क येलो टी-शर्ट में नजर आ रही हैं, जबकि सम्राट ब्लैक टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं. दोनों के चेहरे पर मुस्कान और बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क का नजारा तस्वीरों को और खास बना देता है.

इन फोटोज को शेयर करते हुए जया प्रदा ने कैप्शन में लिखा था, “अपने बेटे सम्राट के साथ अपने नए शहर में मजेदार समय”. पोस्ट सामने आते ही फैंस के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं,” तो किसी ने कहा, “एनवाईसी में शानदार पल.” कई यूजर्स ने जया प्रदा की फिटनेस और एलिगेंस की भी जमकर तारीफ की.

जया प्रदा की बहन के बेटे हैं सम्राट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सम्राट जया प्रदा की बहन के बेटे हैं, जिन्हें एक्ट्रेस ने गोद लिया है. सम्राट तमिल सिनेमा में एक्टिव हैं और खबरों की मानें तो वह जल्द ही बॉलीवुड में भी कदम रख सकते हैं. ऐसे में मां-बेटे की ये तस्वीरें फैंस के लिए और भी खास बन गई हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो जया प्रदा ने 22 फरवरी 1986 को फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा से शादी की थी. वहीं वर्क फ्रंट पर उन्होंने हिंदी और तेलुगू के अलावा कन्नड़, तमिल, मलयालम, बंगाली और मराठी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है.