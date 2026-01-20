विज्ञापन

जब 128 लड़कियों की जान बचाकर आए थे सुनील शेट्टी, कहलाए रियल लाइफ हीरो

सुनील शेट्टी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि कई चीजों ने नाम कमाया है. एक बार उन्होंने 128 लड़कियों की जान बचाई थी.

नई दिल्ली:

सुनील शेट्टी फैंस के दिलों में बसते हैं. वो फिल्मों के साथ रियल लाइफ में भी हीरो हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसे काम किए हैं जिसे लेकर लोग उन्हें आज भी सैल्यूट करते हैं. क्या आप जानते हैं सुनील ने एक बार 128 लड़कियों की जान बचाई थी.उन्होंने 128 महिलाओं को सेक्स ट्रैफिकिंग से बचाया था और उनके वापस नेपाल जाने का भी इंतजाम किया था.ये बात साल 1996 की है जब पूरे कमाठीपुरा में पुलिस और सोशल वर्कर्स ने रेड मारकर सेक्स ट्रैफिकिंग से 456 लड़कियों को बचाया था.जिसमें से 128 नेपाल की थीं. मगर नेपाल सरकार ने उन लड़कियों कों अपनाने से इनकार कर दिया था.

सुनील शेट्टी ने सुनाई थी कहानी

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया था कि उस पूरी घटना पर एक फिल्म बनाई जा सकती है. सुनील ने 128 लड़कियों को वापस भेजने के इंतजाम करने का क्रेडिट लेने से भी मना कर दिया था और कहा था कई लोगों ने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी. जिन महिलाओं को बचाया उन्हें मेरा नाम इसलिए याद है क्योंकि मैं एक एक्टर हूं.

मीडिया में नहीं आई बात

सुनील शेट्टी ने आगे बताया कि उस घटना पर मीडिया की अटेंशन नहीं मिली थी क्योंकि हर कोई उस ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और उनके लिए बचाई हुई लड़कियों की सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी. बता दें सुनील शेट्टी बॉलीवुड फिल्मों के साथ सोशल वर्क भी करते रहते हैं. वो इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करते हैं और चुपचाप सोशल वर्क करते हैं. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो सुनील जल्द ही वेलकम टू जंगल में अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म की स्टारकास्ट बहुत बड़ी है. क्रिसमस के मौके पर अक्षय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके पूरी कास्ट की झलक फैंस को दिखाई थी. इसके अलावा भी सुनील के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं.

