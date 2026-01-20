बॉर्डर 2 से पहले देख डालिए ये दस हिंदी मूवीज, कूट-कूट कर भर देंगी देशभक्ति का जज्बा, सैनिकों के साहस को करेंगे सलाम

साल 2026 की शुरुआत से ही जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. वो है बॉर्डर 2. ये फिल्म साल 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर की सिक्वेल है. ये बात तकरीबन सभी जानते हैं. पुरानी बॉर्डर फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग पर बेस्ड थी. उसी तरह इसकी सिक्वेल भी दो देशों के युद्ध की कहानी कहने वाली है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. यानी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले. अगर आप थिएटर में इस इमोशनल वॉर ड्रामा को देखने से पहले देशभक्ति के जज्बे में डूबना चाहते हैं, तो ये 10 दमदार फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें; इस एक्टर के भतीजे हैं प्रभास, किया 180 से ज्यादा फिल्मों में किया काम, सिनेमा ही नहीं राजनीति में भी रहे सुपरहिट

1. बॉर्डर (1997)

जेपी दत्ता की ये क्लासिक फिल्म 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म में सनी देओल का देशभक्ति से भरा किरदार आज भी रोंगटे खड़े कर देता है.

2. शेरशाह (2021)

कैप्टन विक्रम बत्रा की सच्ची कहानी पर बनी ये फिल्म साहस, प्यार और कुर्बानी का उम्दा इमोशनल प्रेजेंटेशन है.

3. उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक (2019)

विक्की कौशल की दमदार एक्टिंग और सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी इसे एक यादगार मिलिट्री फिल्म बनाती है.

4. द गाजी अटैक (2017)

1971 युद्ध के दौरान समुद्र के नीचे लड़ी गई जंग को दिखाती ये फिल्म नेवी की बहादुरी को सलाम करती है. फिल्म में केके मेनन और राणा दग्गूबाती ने दर्शकों का दिल जीत लिया था.

5. फाइटर (2024)

इंडियन एयरफोर्स पर आधारित ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन और इमोशनल ड्रामा का शानदार मेल है.

6. गुंजन सक्सेना- द कारगिल गर्ल (2020)

आईएएफ की पहली महिला पायलट की ये एक इंस्पिरेशन कहानी है. जिसने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई.

7. लक्ष्य (2004)

एक दिशाहीन युवक के जिम्मेदार आर्मी ऑफिसर बनने की जर्नी है ये फिल्म. जो आज भी युवाओं को मोटिवेट करती है.

8. एलओसी कारगिल (2003)

कारगिल युद्ध को कई किरदारों और सच्ची घटनाओं के साथ बड़े पैमाने पर दिखाती है ये फिल्म. फिल्म में किरदार बहुत ज्यादा हैं. पर, सबकी देशभक्ति दिलों को छू जाती है.

9. ऑपरेशन वैलेंटाइन (2024)

मॉर्डन वॉरफेयर के साथ साथ एयरफोर्स पायलट्स मेंटल प्रेशर को समझना है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए. जो नए जमाने की जंग को दिखाती है.

10. भुज- द प्राइड ऑफ इंडिया (2020)

1971 युद्ध में एक एयरबेस को फिर से खड़ा करने की अनसुनी कहानी कहती है ये फिल्म. जहां सैनिकों के साथ आम लोगों की बहादुरी भी नजर आती है.