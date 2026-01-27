विज्ञापन

Exclusive: बॉर्डर में पापा सुनील शेट्टी को मरता देख गुस्से में आ गए थे अहान शेट्टी, 4 साल की उम्र में पहली बार देखी थी फिल्म

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. सिनेमाघरों में तालियां, भावुक पल और देशभक्ति का माहौल साफ देखने को मिल रहा है.

Read Time: 4 mins
Share
Exclusive: बॉर्डर में पापा सुनील शेट्टी को मरता देख गुस्से में आ गए थे अहान शेट्टी, 4 साल की उम्र में पहली बार देखी थी फिल्म
Exclusive: बॉर्डर में पापा सुनील शेट्टी के मरता देख गुस्से में आ गए थे अहान शेट्टी
नई दिल्ली:

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है. सिनेमाघरों में तालियां, भावुक पल और देशभक्ति का माहौल साफ देखने को मिल रहा है. फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे अभिनेता अहान शेट्टी के लिए यह फिल्म उनके करियर का एक अहम पड़ाव मानी जा रही है. फिल्म की कामयाबी, दर्शकों की भावनाएं, परिवार का साथ, अपने किरदार की जिम्मेदारी और आगे की योजनाओं को लेकर अहान शेट्टी ने NDTV से विस्तार से बातचीत की. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश—

प्रश्न: फिल्म को मिल रही प्रतिक्रिया, तालियां और दर्शकों का इमोशनल होना, इस पूरे अनुभव को आप कैसे देख रहे हैं?

अहान शेट्टी: सच कहूं तो ये सब बहुत भारी लगता है, लेकिन अच्छे मायने में. दिल बहुत भरा हुआ है. जब दर्शक फिल्म से जुड़ते हैं और उसे अपना लेते हैं, तब लगता है कि जो मेहनत की थी, वो काम आई. ये सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, ये पूरी टीम की जीत है. हर कलाकार और तकनीकी टीम ने दिल से काम किया है.

प्रश्न:वो कौन-सा पल था जब आपको लगा कि फिल्म सही दिशा में जा रही है?

अहान शेट्टी: शुक्रवार को पहली बार फिल्म देखकर. स्क्रीनिंग खत्म हुई, बाहर निकले और पहले दिन के आंकड़े भी सामने आ गए थे. उसी वक्त लगा कि इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी. फिल्म अच्छी बनी है और दर्शकों तक पहुंच रही है. उसी वक्त घर वालों से बात की.


प्रश्न: घर में सबसे इमोशनल रिएक्शन किसका था?

अहान शेट्टी: मम्मी बहुत भावुक थीं. पापा और अथिया दोनों ही काफी नर्वस थे, इसलिए वो स्क्रीनिंग के दौरान अंदर नहीं आए और बाहर ही बैठे रहे. फिल्म खत्म होने के बाद जब उनसे मुलाक़ात हुई, तो पापा खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भावनाएं साफ नजर आ रही थीं. अथिया भी बहुत इमोशनल हो गई थी.

प्रश्न: खुद को पर्दे पर देखकर और दर्शकों की तालियां सुनकर कैसा महसूस हुआ?

अहान शेट्टी: थोड़ा अजीब भी था और बहुत इमोशनल भी. मैं खुद को लेकर काफी आलोचनात्मक रहता हूं, इसलिए अपने सीन देखते वक्त नर्वस रहता हूं. चार साल बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, तो जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा था. लेकिन थिएटर में दर्शकों का प्यार देखकर आंखें भर आईं.

प्रश्न: आपका कौन-सा सीन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया?


अहान शेट्टी: फिल्म के पहले हिस्से में पनिशमेंट वाले सीन—मेरे, दिलजीत और वरुण के साथ. शूट करते वक्त अंदाजा नहीं था कि वो इतने मजेदार लगेंगे. दर्शकों का रिएक्शन देखकर समझ आया. महाशक्ति वाला सीन भी मेरे दिल के बहुत क़रीब है.


प्रश्न: फिल्म के कौन-से पल आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गए?


अहान शेट्टी: चिट्ठियों वाला सीन बहुत असरदार है. दिलजीत सर का शहादत वाला सीन—मुझे पता था क्या होने वाला है, लेकिन स्क्रीन पर देखकर आंखें भर आईं. आख़िर में “तेरी मिट्टी” के साथ पूरा कलाकार दल सामने आता है, वो पल भी बहुत भारी है.


प्रश्न: पहली बॉर्डर से आपका रिश्ता कैसा रहा है?

अहान शेट्टी: बहुत छोटा था जब पहली बार देखी थी. चार साल की उम्र में ठीक से समझ आया. उसके बाद हर साल गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर टीवी पर देखता रहा. वो फिल्म मेरे लिए हमेशा खास रही है.

प्रश्न: आखिरी टैंक वाला सीन बतौर बेटे और अभिनेता आप पर उसका क्या असर पड़ा?

अहान शेट्टी: बतौर बेटा बहुत गुस्सा और दर्द महसूस होता है, क्योंकि पापा शहीद होते हैं. लेकिन बतौर अभिनेता वो सीन बहुत प्रेरणा देता है. मैं चाहता था कि जिस सच्चाई और ईमानदारी से पापा ने वो सीन किया, मैं भी अपने काम में वही ला पाऊं.

प्रश्न: इन दो फिल्मों के बीच का दौर आपके लिए कैसा रहा?

अहान शेट्टी: वो दौर आसान नहीं था. काम नहीं कर पा रहा था, एक समझौते की वजह से फंसा हुआ था और कोविड का समय भी था. मैं इसे संघर्ष नहीं कहूंगा, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल वक्त था. अब लगता है कि उस दौर से बहुत कुछ सीखकर निकला हूं.

प्रश्न: फिल्म के बाद सबसे खास प्रतिक्रिया कौन-सी रही?

अहान शेट्टी: गेटी गैलेक्सी में दर्शकों का रिएक्शन. सनी सर के साथ वो माहौल देखना मेरे लिए बहुत बड़ा पल था. वो प्यार और ऊर्जा कभी नहीं भूल सकता.

प्रश्न: आगे किन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे?

अहान शेट्टी: तीन फिल्में साइन की हैं. एक शाद अली सर के साथ, एक रिलायंस के साथ और एक डरावनी फिल्म है. शूटिंग 2026 में शुरू होगी और रिलीज 2026 के आख़िर या 2027 में होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ahan Shetty, Border 2, Border, Sunil Shetty, Actor Ahan Shetty
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com