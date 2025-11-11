विज्ञापन

2011 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, भाई-बहन होने की वजह से हीरो-हीरोइन नहीं बन पाए थे ये दो मशहूर एक्टर्स

रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए हैं. बहुत ही कम लोगों को पता हो इम्तियाज अली इस फिल्म में करीना कपूर को कास्ट करना चाहते थे.

Read Time: 2 mins
भाई-बहन होने की वजह से नहीं बन पाए रणबीर-करीना ऑनस्क्रीन कपल
नई दिल्ली:

रणबीर कपूर अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो अपने हर किरदार में घुस जाते हैं. उनकी फिल्मों की जब भी बात आती है तो सबसे पहले रॉकस्टार का नाम जरूर आता है. रणबीर ने रॉकस्टार में अपनी शानदार एक्टिंग से सभी को इंप्रेस कर दिया था. वो अपने किरदार में पूरी तरह से घुस गए थे. रणबीर की इस फिल्म को इम्तियाज अली ने बनाया था. इम्तियाज हटकर कहानी के लिए जाने जाते हैं. रॉकस्टार में रणबीर कपूर के अपोजिट नरगिस फाखरी लीड रोल में नजर आईं थीं. मगर इम्तियाज उन्हें नहीं किसी और को कास्ट करना चाहते थे. ये कोई और नहीं बल्कि रणबीर की कजिन करीना कपूर थीं.

करीना को करना चाहते थे कास्ट

डायरेक्टर इम्तियाज अली जिन्हें अपनी फिल्म जब वी मेट में करीना कपूर की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, उन्हें रॉकस्टार में कास्ट करना चाहते थे. लेकिन रॉकस्टार की स्क्रिप्ट में रोमांटिक लीड के बीच कुछ रोमांटिक सीन की जरूरत थी. क्योंकि रणबीर और करीना कजिन थे, इसलिए यह एक प्रॉब्लम होती. उनकी जगह नरगिस फाखरी को लिया गया. 11 नवंबर को इस फिल्म को 14 साल पूरे हो गए हैं मगर आज भी ये फिल्म लोगों की फेवरेट की लिस्ट में बनी हुई है.

रॉकस्टार ने इतना किया था बिजनेस

रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर की रॉकस्टार 66 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी. इसके कलेक्शन की बात करें तो इसने 108.7 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. जिसमें से इंडिया में इसने 71 करोड़ का बिजनेस किया था. इम्तियाज अली रॉकस्टार के बाद हर जगह छा गए थे. उन्होंने रॉकस्टार के बाद हाईवे, तमाशा, लैला मजनू, अमर सिंह चमकीला जैसी कई फिल्में बनाई हैं जिन्होंने लोगों को खूब इंप्रेस किया था. इन फिल्मों की कहानी बाकियों से बहुत अलग थीं. जिसकी वजह से फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही इनकी खूब तारीफ की थी.

