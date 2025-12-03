विज्ञापन

2025 के ये हैं सबसे पॉपुलर डायरेक्टर्स, एक की फिल्म ने तो की 500 करोड़ की कमाई

आईएमडीबी ने 2025 के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन डायरेक्टर्स की लिस्ट जारी की है. जिसमें मोहित सुरी नंबर वन पर पहुंचे हैं. सबसे चौंकाने वाली एंट्री आर्यन खान की रही. जिन्होंने दूसरे स्थान पर जगह बनाई.

नई दिल्ली:

भारतीय सिनेमा लगातार नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और नई पहचान भी बना रहा है. इस सफर में डायरेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. उनकी क्रिएटिव सोच, नए एक्सपेरिमेंट्स और दमदार कहानी कहने की कला ही फिल्मों को दर्शकों के दिलों तक पहुंचाती है. इंडियन सिनेमा को नई पहचान देने वाले ऐसे ही डायरेक्टर्स की आईएमडीबी ने एक खास लिस्ट जारी की है. जिसमें बताया है कि कौन सा डायरेक्टर साल 2025 में सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा. चलिए जानते हैं टॉप टैन डायरेक्टर्स की इस लिस्ट में किसे कहां जगह मिली है.

मोहित सूरी नंबर वन, आर्यन खान की शानदार एंट्री

1. मोहित सुरी - मोहित सुरी इस लिस्ट में पहले जगह पर हैं. 'आशिकी', 'मर्डर 2', 'एक विलेन', 'मलंग' जैसी फिल्मों के लिए मोहित को दर्शकों का बेहद प्यार मिला है. उनकी फिल्मों का म्यूजिक, रोमांस और इमोशनल कनेक्ट हमेशा हिट साबित हुआ है.

2. आर्यन खान - शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान दूसरे जगह पर हैं. हाल ही में निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले आर्यन ने अपनी पहली वेब सीरीज और क्रिएटिव विजन से लोगों का ध्यान खींचा है. उनकी एंट्री इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन चुकी है.

3. लोकेश कनगराज - तीसरे जगह पर साउथ के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर लोकेश कनगराज हैं. 'विक्रम', 'काइथी', 'लियो' जैसी फिल्मों से उन्होंने साउथ सिनेमा का चेहरा बदल दिया है और दर्शकों को नई उम्मीद दी है.

4. अनुराग कश्यप - चौथे जगह पर अनुराग कश्यप हैं. जिनका सिनेमा हमेशा एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोवर्शियल विषयों के लिए जाना जाता है. 

5. पृथ्वीराज सुकुमारन - पांचवें जगह पर पृथ्वीराज सुकुमारन हैं. जिन्होंने मलयालम और हिंदी फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाया है.

6. आर.एस. प्रसन्ना - छठवें जगह पर आर.एस. प्रसन्ना हैं. जो सरल और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं.

7. अनुराग बसु - सातवें जगह पर अनुराग बसु हैं. जिनकी फिल्में भावनाओं और मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत करती हैं.

8. डोमिनिक अरुण - आठवें जगह पर मलयालम सिनेमा के युवा और टैलेंटेड डायरेक्टर डोमिनिक अरुण हैं.

9. लक्ष्मण उटेकर - नौवें जगह पर लक्ष्मण उटेकर हैं. जिन्होंने 'मिमी' और 'जरा हटके जरा बचके' जैसी फिल्मों के जरिए दर्शकों का दिल जीता है.

10. नीरज घेवन - दसवें जगह पर नीरज घेवन हैं. जिन्हें 'मसान' जैसी फिल्मों से खास पहचान मिली है.

