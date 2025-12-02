क्या 1000 करोड़ रुपये में ओटीटी पर बिकेगी राजामौली की वाराणसी? 650 करोड़ का ऑफर कर चुके हैं रिजेक्ट

एसएस राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी रिलीज से पहले ही मेगा बजट फिल्म में शामिल हो चुकी है. फिल्म की मेकिंग और रिलीज को लेकर अच्छा खासा बज भी क्रिएट हो चुका है. इस फिल्म के लिए हुआ भव्य इवेंट तो सुर्खियों में रहा ही. फिल्म की स्टार कास्ट भी लोगों को काफी एक्साइट कर रही है. ये सब देखते हुए शायद मेकर्स भी समझ चुके हैं कि फिल्म अच्छी खासी कमाई करने वाली है. शायद इसलिए फिल्म के ओटीटी राइट्स को लेकर मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है. खबर है कि वाराणसी के लिए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भारी रकम देने को तैयार था. पर मेकर्स ने उसे ठुकरा दिया.
Massive OTT buzz for SS Rajamouli's Varanasi!— Filmy Bowl (@FilmyBowl) December 1, 2025
Reports say Netflix offered ₹650 Cr, but the team is holding out for a ₹1000 Cr deal! ????#Rajamouli #Varanasi #MaheshBabu
Follow ???? @FilmyBowl
इतना था ऑफर
फिल्मी बाउल नाम के ट्विटर हैंडल ने दावा किया है कि एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी ओटीटी पर कमाल करने की तैयारी में हैं. इस फिल्म के लिए नेटफ्लिक्स ने 650 करोड़ रु. की डील ऑफर की थी. लेकिन टीम ने फिलहाल ओटीटी राइट्स का फैसला होल्ड कर लिया है. उसकी वजह है कि मेकर्स फिल्म को हजार करोड़ रु. में ओटीटी पर बेचना चाहते हैं. इसकी एक वजह फिल्म का भारी भरकम बजट भी हो सकता है. अब सब ये जानने को बेताब हैं कि फिल्म के मेकर्स कंप्रोमाइज करेंगे. या, नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी रकम में फिल्म खरीद लेगा. ये भी हो सकता है कि इस मामले में कोई और प्लेटफॉर्म बाजी मार ले.
क्यों खास है ये फिल्म
ये फिल्म इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि महेश बाबू जैसा स्टार पहली बार राजामौली के साथ काम करने वाला है. उनके साथ प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड की कमान ऑस्कर विनर एमएम कीरवाणी संभाल रहे हैं. इसके अलावा खुद राजामौली से फैन्स को काफी उम्मीदें हैं. उनकी बाहुबली मूवी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है. आरआरआर ने तो ऑस्कर में भी आमद दर्ज की. इसलिए अब वाराणसी को लेकर भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होने वाली है.
