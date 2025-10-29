विज्ञापन

सलमान खान की पार्टी और जहीर इकबाल संग दोस्ती, जानें एक महीने में सोनाक्षी सिन्हा ने क्यों किया शादी के लिए प्रपोज

सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में प्राइम वीडियो के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में अपने पति जहीर इकबाल के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलकर बात की.

जानें एक महीने में सोनाक्षी सिन्हा क्यों किया शादी प्रपोज
नई दिल्ली:

सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में प्राइम वीडियो के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में अपने पति जहीर इकबाल के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलकर बात की. इस एपिसोड में उनके साथ मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी थे. तीनों ने मिलकर हंसी-मजाक, फैशन की बातें और निजी कहानियां शेयर कीं. लेकिन सोनाक्षी की जहीर के साथ उनकी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि जहीर इकबाल से उनकी मुलाकात में कुछ खास था. 

उन्होंने कहा, "जब मैंने जहीर को पहली बार देखा, तो दिल में कुछ क्लिक हुआ. मुझे तुरंत पता चल गया कि मैं अपनी जिंदगी इस इंसान के साथ बिताना चाहती हूं. सिर्फ एक महीने में मैंने जहीर से कह दिया कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी. और फिर, सात साल बाद हमने सचमुच शादी कर ली."

अपनी शादी की बात करते हुए सोनाक्षी ने बताया कि उन्होंने इसे बेहद निजी और खास बनाया. उन्होंने किसी स्टाइलिस्ट या बड़े डिजाइनर के कपड़े चुनने के बजाय कुछ ऐसा चुना जो उनके दिल के करीब था. सोनाक्षी ने कहा, "मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी हो जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूं. इसलिए मैंने सोचा, क्यों न अपनी मां की साड़ी पहनूं. मैं मम्मी के पास गई और कहा, 'मां, मुझे अपनी साड़ियां दिखाओ.' पांच मिनट में ही मैंने एक खूबसूरत ऑफ-व्हाइट चिकनकारी साड़ी चुन ली, जो मैंने अपनी शादी में पहनी."

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को शादी की. यह तारीख उनके लिए बहुत खास थी क्योंकि 2017 में इसी दिन उन्होंने सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की स्क्रीनिंग और आफ्टर पार्टी में एक साथ खास वक्त बिताया था. उनकी शादी मुंबई में एक छोटी और निजी सेरेमनी थी, जिसमें सिर्फ करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए. इसके बाद एक शानदार रिसेप्शन हुआ, जिसमें कई बड़े सितारे पहुंचे.

