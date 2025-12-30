अजय देवगन को भांजे की वजह से हुआ 70 करोड़ का नुकसान, साल की आखिरी फिल्म भी रही फ्लॉप

साल 2025 में कई बड़े सितारों ने किस्मत आजमाई. ऐसा लगा कि बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिलेगी. नोटों की बरसात होगी लेकिन कमाई के मामले में केस थोड़ा हल्का ही रहा. इसकी शुरुआत साल 2025 के जनवरी महीने से ही हो गई थी. जनवरी में आजाद, फतेह, इमरजेंसी और देवा जैसी फिल्में आईं लेकिन सभी की सभी फ्लॉप रहीं. जनवरी के साथ शुरू हुआ ये बैडलक फिर आगे भी दिखता रहा. बड़े सितारों बॉक्स ऑफिस पर आए और कमाई के लिहाज से फीके ही साबित हुए.

शुरुआत से लेकर आखिर तक झेला नुकसान!

आप सोच रहे होंगे कि हम किस सितारे की बात कर रहे हैं जो कि साल की शुरुआत से लेकर आखिर तक भी नुकसान में रहा. ये एक्टर हैं अजय देवगन. साल की शुरुआत में अजय देवगन अपने भांजे को लॉन्च करने के लिए आजाद नाम से एक फिल्म लेकर आए. 80 करोड़ में बनी इस फिल्म ने महज 10 करोड़ रुपये की कलेक्शन की थी. अब बात करें साल के आखिर की तो दिसंबर में अजय देवगन की कोई फिल्म नहीं आई लेकिन नवंबर में वो सन ऑफ सरदार-2 के साथ मैदान में उतरे थे. 130 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 85 करोड़ कमाए. इस फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही फिल्मों अपना बजट तक वसूल नहीं कर पाईं.

The India Box Office Report: Top 5 highest-grossing films in November 2025 in India#thread pic.twitter.com/4uSjgkfdKS — Ormax Media (@OrmaxMedia) December 19, 2025

गिरी से गिरी कमाई में भी मिली दूसरी पोजीशन

अब अगर ओमैक्स की जारी की गई लिस्ट के बारे में बात करें तो अजय देवगन की सन ऑफ सरदार-2 नवंबर में सबसे ज्यादा करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही. यहां धनुष बाजी मार गए. नवंबर में धनुष की तेरे इश्क में रिलीज हुई थी. आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने 143 करोड़ की कलेक्शन के साथ पहली पोजीशन हासिल की थी.