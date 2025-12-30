विज्ञापन

अजय देवगन को भांजे की वजह से हुआ 70 करोड़ का नुकसान, साल की आखिरी फिल्म भी रही फ्लॉप

अजय देवगन के लिए फिल्मों के लिहाज से साल 2025 कुछ खास नहीं रहा. साल की शुरुआत भी फीकी रही और साल के आखिर में जो फिल्म आई वो भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर सकी.

अजय देवगन के लिए नुकसान से भरी थी 2025 की शुरुआत और अंत
नई दिल्ली:

साल 2025 में कई बड़े सितारों ने किस्मत आजमाई. ऐसा लगा कि बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिलेगी. नोटों की बरसात होगी लेकिन कमाई के मामले में केस थोड़ा हल्का ही रहा. इसकी शुरुआत साल 2025 के जनवरी महीने से ही हो गई थी. जनवरी में आजाद, फतेह, इमरजेंसी और देवा जैसी फिल्में आईं लेकिन सभी की सभी फ्लॉप रहीं. जनवरी के साथ शुरू हुआ ये बैडलक फिर आगे भी दिखता रहा. बड़े सितारों बॉक्स ऑफिस पर आए और कमाई के लिहाज से फीके ही साबित हुए. 

शुरुआत से लेकर आखिर तक झेला नुकसान!

आप सोच रहे होंगे कि हम किस सितारे की बात कर रहे हैं जो कि साल की शुरुआत से लेकर आखिर तक भी नुकसान में रहा. ये एक्टर हैं अजय देवगन. साल की शुरुआत में अजय देवगन अपने भांजे को लॉन्च करने के लिए आजाद नाम से एक फिल्म लेकर आए. 80 करोड़ में बनी इस फिल्म ने महज 10 करोड़ रुपये की कलेक्शन की थी. अब बात करें साल के आखिर की तो दिसंबर में अजय देवगन की कोई फिल्म नहीं आई लेकिन नवंबर में वो सन ऑफ सरदार-2 के साथ मैदान में उतरे थे. 130 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 85 करोड़ कमाए. इस फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही फिल्मों अपना बजट तक वसूल नहीं कर पाईं.

गिरी से गिरी कमाई में भी मिली दूसरी पोजीशन

अब अगर ओमैक्स की जारी की गई लिस्ट के बारे में बात करें तो अजय देवगन की सन ऑफ सरदार-2 नवंबर में सबसे ज्यादा करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही. यहां धनुष बाजी मार गए. नवंबर में धनुष की तेरे इश्क में रिलीज हुई थी. आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने 143 करोड़ की कलेक्शन के साथ पहली पोजीशन हासिल की थी.

