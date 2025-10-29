विज्ञापन

सलमान खान का कैटरीना कैफ के साथ वाला वो वीडियो जिसे देख कहेंगे भाईजान को सही में इश्क हुआ था

सलमान खान और कैटरीना कैफ की वायरल केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल, बोले- 'पता नहीं किसकी नजर लग गई'.

सलमान खान का कैटरीना कैफ के साथ वाला वो वीडियो जिसे देख कहेंगे भाईजान को सही में इश्क हुआ था
सलमान खान का कैटरीना कैफ के साथ वाला वो वीडियो जिसे देख कहेंगे
नई दिल्ली:

अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान सलमान खान का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा. कभी संगीता बिजलानी तो कभी सोमी अली तो कभी ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेस तक उनका नाम जुड़ता रहा. फिर ब्रेकअप की भी खबरें आईं. कैटरीना कैफ के साथ भी उनके अफेयर की खबरें आम रहीं. हालांकि दोनों के रास्ते अलग अलग कैसे हुए ये कभी खुलकर सामने नहीं आया. पर, इतना जरूर है कि राहें अलग अलग होने के बाद भी दोनों का दोस्ताना रिश्ता कायम है. उन दोनों के साथ काम करने वाले कुछ बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें साफ नजर आता है कि सचमुच सलमान खान कैटरीना कैफ के इश्क में डूबे हुए थे.

सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री

ट्विटर पर डैविल विशाल नाम के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुआ है. इस वीडियो में उन फिल्मों के बिहाइंड द सीन वीडियो हैं जिसमें कैटरीना कैफ और सलमान खान ने एक साथ काम किया है. इन वीडियोज में दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है जिसे देखकर ही लगता है कि दोनों के इश्क की खबरें गलत नहीं थीं. खासतौर से सलमान खान जितने कंफर्ट के साथ कैटरीना कैफ की बातें सुनते दिख रहे हैं और उनके साथ मस्ती कर रहे हैं. और, फिर खिलखिला कर हंसते हुए दिख रहे हैं. उसे देख कर कहा जा सकता है कि शायद कैटरीना कैफ ही वो एक्ट्रेस हैं जो सलमान खान के साथ इस हद तक फ्रेंक हो सकती हैं. और, सलमान खान भी उनके साथ अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं.

किसकी नजर लग गई

कैटरीना कैफ और सलमान खान की इस केमिस्ट्री को देखकर फैन्स भी हार्ट का इमोजी शेयर कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि प्यार वाकई दीवाना होता है. एक फैन ने लिखा कि दोनों साथ में सच में अच्छे लगते हैं. एक फैन ने लिखा कि पता नहीं इन दोनों को किसकी नजर लग गई. कुछ फैन्स ने ये भी दावा किया है कि दोनों का ब्रेकअप एक था टाइगर से पहले ही हो गया था.

