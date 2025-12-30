विज्ञापन

Kajol के लिए 2025 का सबसे यादगार पल कौन सा रहा? फोटो शेयर कर बताया

काजोल ने साल 2025 के अपने सबसे खास पल का खुलासा किया है. जानें क्यों मां तनुजा के साथ सेट पर बिताया गया समय उनके लिए सबसे यादगार रहा और क्या है उनकी 'पार्टनर इन क्राइम' का राज.

काजोल अपनी बेबाकी और मजाकिया अंदाज के लिए हमेशा अलग पहचानी जाती हैं.

Most memorable moment of 2025 for Kajol :  काजोल ने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस साल का अपना सबसे खूबसूरत पल फैंस के साथ शेयर किया है. काजोल ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनके लिए इस पूरे साल का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या रहा. काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बिहाइंड-द-सीन (BTS) वीडियो पोस्ट किया है. यह वीडियो एक ब्रांड शूट का है, जिसमें वो अपनी मां और दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो में मां-बेटी की बॉन्डिंग और मस्ती साफ दिख रही है.

इस पोस्ट के कैप्शन में काजोल ने लिखा, "2025 खत्म होने को है और मुझे कहना होगा कि यह मेरे साल का सबसे शानदार पल था. अपनी मां के साथ सेट पर होना और ये अहसास करना कि जब हम साथ होते हैं, तो पागलपन दोगुना हो जाता है, कुछ भी ज्यादा नहीं लगता."

 बता दें कि काजोल अपनी बेबाकी और मजाकिया अंदाज के जानी जाती हैं. आज ही उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आज वो 'गलत सलाह' देने के मूड में हैं. 

इससे पहले काजोल ने अपनी दोस्त ट्विंकल खन्ना को भी उनके जन्मदिन पर बड़े ही क्यूट अंदाज में बधाई दी थी. उन्होंने ट्विंकल को अपनी 'पार्टनर इन क्राइम' बताते हुए एक फोटो शेयर की.

आपको बता दें कि हाल ही में इन दोनों का शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' काफी चर्चा में रहा था, जिसका पहला सीजन 13 नवंबर 2025 को खत्म हुआ. इसके आखिरी एपिसोड में कृति सेनन और विक्की कौशल गेस्ट बनकर आए थे.

