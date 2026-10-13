इम्तियाज अली की फिल्म ‘साइड हीरोज’ से एक्टिंग में डेब्यू करेंगी सिंगर हीर, ‘पेड्डी’ और ‘बंटवारा 1947’ में गा चुकी हैं गाने

बॉलीवुड में अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली सिंगर हीर अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. खबर है कि इम्तियाज अली और महावीर जैन की आने वाली फिल्म ‘साइड हीरोज' में हीर एक अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. फिल्म के मेकर्स ने महिला कलाकारों की तलाश के बीच हीर को एक भूमिका के लिए चुना है. हालांकि, अभी तक उनकी कास्टिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

हीर ने हाल के दिनों में कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है. ‘बंटवारा 1947' और राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी' में गाने गाकर चर्चा में आईं हीर अब बड़े पर्दे पर अभिनय करती दिखाई देंगी. अगर यह खबर आधिकारिक रूप से सामने आती है, तो यह उनके करियर का एक नया अध्याय होगा.

ऑडिशन में पसंद आईं हीर

फिल्म से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, हीर ने अपने ऑडिशन से मेकर्स को प्रभावित किया. सूत्र ने बताया, “हीर सिर्फ एक अच्छी सिंगर ही नहीं हैं, बल्कि उनमें एक अच्छी परफॉर्मर बनने की क्षमता भी है. उन्होंने ऑडिशन में शानदार प्रदर्शन किया और मेकर्स को लगा कि वह इस किरदार के लिए बिल्कुल सही हैं.”

सूत्र ने यह भी बताया कि फिल्म में हीर का किरदार भी एक सिंगर का ही है. ऐसे में असल जिंदगी में गायिका होने के कारण वह इस भूमिका को अधिक सहजता और विश्वसनीयता के साथ निभा सकती हैं. मेकर्स हीर के साथ बातचीत के अंतिम दौर में हैं और जल्द ही उनकी कास्टिंग का आधिकारिक ऐलान किए जाने की उम्मीद है.

‘बंटवारा 1947' और ‘पेड्डी' में गा चुकी हैं हीर

हीर ने हाल के समय में कई चर्चित फिल्मों के लिए गाने गाए हैं. आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘बंटवारा 1947' में उन्होंने सोनू निगम के साथ ‘तबस्सुम' गाया था. इसके अलावा वह फिल्म के गाने ‘चल अनजाने' में भी अपनी आवाज दे चुकी हैं. इन दोनों गानों का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया था.

ए.आर. रहमान ने ही राम चरण की फिल्म ‘पेड्डी' का संगीत भी तैयार किया है. इस पैन-इंडिया फिल्म में हीर ने ‘हेल्लालल्लो' गाने को अपनी आवाज दी है. इसके अलावा वह ‘पति पत्नी और वो दो' के गाने ‘रूप दी रानी' में गुरु रंधावा के साथ सुनाई दीं. उन्होंने फिल्म ‘गिन्नी वेड्स सनी 2' के गाने ‘छाप तिलक' को भी अपनी आवाज दी है. इन दोनों गानों का संगीत तनिष्क बागची ने तैयार किया है.

बिहार में शूट होगी ‘साइड हीरोज'

‘साइड हीरोज' को दोस्ती और पुरानी यादों से जुड़ी एक कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है. इसकी कहानी भारत के एक छोटे शहर और कस्बाई परिवेश में दोस्ती के दोबारा जुड़ने के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में वरुण शर्मा, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना भी नजर आएंगे.

फिल्म का निर्माण इम्तियाज अली, महावीर जैन, मृगदीप सिंह लांबा और शिखा के अहलूवालिया कर रहे हैं. इसकी कहानी सिद्धार्थ सेन और पंकज मट्टा ने लिखी है. सिद्धार्थ सेन इससे पहले फिल्म ‘गुड लक जेरी' के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं. ‘साइड हीरोज' का निर्देशन संजय त्रिपाठी कर रहे हैं.

फिल्म को लेकर एक खास बात यह भी है कि इसकी शूटिंग पूरी तरह बिहार में किए जाने की योजना है. ऐसा होने पर यह उन चुनिंदा हिंदी फिल्मों में शामिल होगी, जिनकी शूटिंग पूरी तरह बिहार में हुई है. फिल्म को फ्रेंडशिप डे 2027 पर रिलीज करने की तैयारी है. अब देखना होगा कि गायकी के बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहीं हीर दर्शकों को अपने नए अंदाज से कितना प्रभावित कर पाती हैं.

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