किंग में बेटी सुहाना खान संग काम करने पर शाहरुख खान ने दिया रिएक्शन, बोले- अपना अपना सा लगता...

शाहरुख खान ने गुरुवार को #AskSRK सेशन रखा. इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली किंग को लेकर भी रिएक्शन दिया है. फिल्म किंग में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली है. ऐसे में किंग खान ने फिल्म में उनके साथ काम करने को लेकर अपना अनुभव शेयर किया है. इतना ही नहीं शाहरुख खान ने बेटे आर्यन खान के साथ काम करने को लेकर भी रिएक्शन दिया है. एक फैन ने सबसे पहले एक्टर से सवाल किए कि एक शब्द में अपनी फीलिंग बताएं कि सुहाना के साथ काम करके आपको कैसा लगा ?

ये भी पढ़ें: जब बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों से परेशान हो गए थे अक्षय कुमार, फिर बनना पड़ा विलेन, 17 करोड़ की फिल्म ने बदली किस्मत

Apna apna sa lagta hai…. https://t.co/BMGcEkoXXh — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

इस पर शाहरुख खान ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा- 'अपना अपना सा लगता.' वहीं दूसरे फैन ने उनके बेटे आर्यन खान को लेकर सवाल किए. फैन ने पूछा कि कुछ सीन्स में आर्यन द्वारा निर्देशित और अब अपनी आने वाली फिल्म में सुहाना के साथ एक्टिंग करना कैसा लग रहा है? यह वाकई एक पिता होने पर गर्व का पल होगा! इस पर शाहरुख खान ने दिल जीत लेने वाला जवाब दिया.

On sets I respect them like my colleagues…and appreciate their inputs and hard work. Off sets….i just wish and pray their hard work pays off. https://t.co/8TdK7wHqMO — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 30, 2025

उन्होंने लिखा- 'सेट पर मैं उन्हें अपने सहकर्मियों की तरह सम्मान देता हूं... और उनके योगदान और कड़ी मेहनत की कद्र करता हूं. सेट के बाहर... मैं बस यही कामना और प्रार्थना करता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाए.' इसके अलावा शाहरुख खान ने और भी फैंस के सवालों के जवाब दिए हैं. बात करें उनकी फिल्म किंग की तो इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आने वाली हैं. इसके अलावा किंग का निर्देशन पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दे चुके दिग्गज डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. सुहाना खान के अलावा फिल्म के अंदर अभिषेक बच्चन एक खतरनाक विलेन के रूप में दिखेंगे. दीपिका पादुकोण भी कास्ट में शामिल हो गई हैं, जो शाहरुख के साथ उनकी छठी फिल्म होगी. रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अनिल कपूर, अरशद वारसी और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं.

