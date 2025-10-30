जब बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों से परेशान हो गए थे अक्षय कुमार, फिर बनना पड़ा विलेन, 17 करोड़ की फिल्म ने बदली किस्मत

अक्षय कुमार हर साल अपनी कई फिल्मों लेकर सुर्खियों में रहते हैं. पर्दे पर वह कई तरह से अलग-अलग किरदार भी कर चुके हैं. फैंस उनकी फिल्मों को खूब पसंद भी करते हैं. लेकिन वह कहते हैं कि ना कि हर अच्छे कलाकार को कभी-कभी बुरे दौर से गुजरना पड़ता है. ऐसा ही कुछ अक्षय कुमार के साथ हुआ, जब उनकी बैक-टू-बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं. सफलता उनके साथ नहीं लग रही थी. फिर एक ऐसा समय आया जब अक्षय कुमार ने एक ऐसी फिल्म की जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई और सिनेमा के बड़े सितारे बन गए.

अक्षय उन अभिनेताओं में से हैं जो हर साल चार या पांच फिल्में कर लेते हैं. उनकी ज्यादातर मूवीज कम पैसे में बनती हैं और अक्सर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाती रही हैं. लेकिन करीब 20 साल पहले हालात बिल्कुल अलग थे. तब अक्षय की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और इंडस्ट्री में उन्हें नाकामयाब माना जाने लगा था. तभी उन्हें 'अजनबी' नाम की फिल्म का प्रस्ताव मिला. इसमें अक्षय मुख्य भूमिका में थे, लेकिन हीरो नहीं. फिर भी उन्होंने इस नए तरह के रोल को अपनाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई.

'अजनबी' में अक्षय कुमार के अलावा करीना कपूर, बिपाशा बसु और बॉबी देओल भी मुख्य किरदारों में थे. अक्षय ने यहां एक विलेन का रोल निभाया, जो दर्शकों को बहुत भाया. उनके परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और फिल्म ने शानदार कमाई की. 2001 में रिलीज हुई यह मूवी सिर्फ 17 करोड़ रुपये में बनी थी, लेकिन इसने 31.83 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इस हिट ने अक्षय पर लगा फ्लॉप का लेबल हटा दिया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा और एक के बाद एक सफल फिल्में दीं, जैसे कि वे आज भी बॉलीवुड के टॉप स्टार हैं.