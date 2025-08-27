शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ मामला दर्ज, जानें किस मामले में फंसे हैं सुपरस्टार्स  

वकील कीर्ति सिंह ने अपनी हुंडई कार में खराबी की समस्या को लेकर कंपनी और डीलर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. कीर्ति सिंह ने 2022 में इस कार को 23.97 लाख रुपये में खरीदा था और 51 हजार रुपये एडवांस दिए थे. कार में तकनीकी खराबी आने के बाद उन्होंने डीलर से संपर्क किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. जिसके चलते उसने कंपनी के मालिक और प्रचार करने वाले शाहरुख खान एवं दीपिका पादुकोण समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा के जरिए मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज कराया है.

पुलिस थाना मथुरा गेट ने FIR दर्ज करवाते हुए बताया कि मैंने साल 2022 में हुंडई कंपनी की अल्काजार कार खरीदी थी. यह कार मैंने मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सोनीपत से खरीदी थी. कार खरीदने से पहले मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मुझे कार का कोटेशन बनाकर भेज दिया. कंपनी का एक प्रतिनिधि मेरे घर पर आया. कार की रेट को लेकर बार्गेनिंग तय कर सौदा तय हुआ. मैंने 51 हजार रुपये एडवांस दे दिए.

कीर्ति सिंह ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कुम्हेर गेट भरतपुर से 10,03,699 रुपये का लोन कार के लिए लिया गया. बाकी राशि कीर्ति सिंह ने कैश में पेमेंट किया. 14.जून 2022 को कंपनी द्वारा प्रोफार्मा इनवॉइस जारी किया. कीर्ति सिंह ने मालवा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से 23,97,353 रुपये में खरीद कर लिया. कार को खरीदते समय एजेंसी द्वारा कहा गया कि आप गाड़ी चलाओ आपको कोई समस्या नहीं होगी. यदि समस्या होती है तो हम जिम्मेदार हैं.

कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद टेक्नीकल डिफॉल्ट आने शुरू हो गए. कार में मुख्य समस्या आ रही थी. जब भी कीर्ति सिंह कार को चलाते गाड़ी रोड़ पर चलाते समय या ओवरटेक करते समय अचानक कार की स्पीड बढ़ाने समय जब क्सीलेटर दबाते हैं तो, गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं. कार बाईब्रेट करने लगती है लेकिन, कार की स्पीड नहीं बढती है. गाड़ी में इंजन मैनेंजमेन्ट सिस्टम मालफंक्शन लिखा हुआ आने लगता है. इस वजह से कई बार कीर्ति सिंह और उनके परिवार की कई बार जान जोखिम में भी आ चुकी है. जब इस समस्या को लेकर एजेंसी को बताया गया तो, एजेंसी वालों ने कहा कि यह हुंडई कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो, कभी सही नहीं किया जा सकता.

इस समस्या का एक ही उपाय है कि जब भी इस तरह की समस्या आये तो, गाड़ी को सेफ जॉन में खड़ा कर करीब एक घंटे तक 2000 आरपीएम की रेस पर खड़े-खडे कार को चलाकर रखीये. उसके बाद इंजन मैनेजमेन्ट सिस्टम मालफंक्शन प्रदर्शित होने से हट जायेगा. इसके बाद आप गाड़ी को चलाईये. तब से कीर्ति सिंह ऐसे ही अपनी कार को चला रहे हैं. मगर अब यह समस्या बार-बार होने लगी है. इस समस्या से कीर्ति सिंह पर अतिरिक्त भार आने लगा है.

इस समस्या को लेकर जब हुंडई कंपनी और डीलर मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सोनीपत से बात की तो, उन्होंने इस समस्या को सही करने से मना कर दिया. साथ ही कार की कीमत को भी वापस करने से मना कर दिया. इसलिए कीर्ति सिंह ने हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनसो किम, होल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग, मालवा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के MD, नितिन शर्मा, डायरेक्टर प्रियंका शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है. इस FIR में हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख़ खान और दीपिका पादुकोण सहित एक अन्य नाम भी शामिल है. कीर्ति सिंह ने FIR में बताया कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसर दीपिका पादुकोण और शाहरुख़ खान ने कंपनी के डिफेक्टिव वाहनों की मार्केटिंग करते हैं. इसलिए दोनों अभिनेता भी बराबर के आरोपी हैं.