देओल परिवार के बाद अब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद रखी प्रेयर मीट, पढ़ें वेन्यू और तारीख से जुड़ी डिटेल

हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र की याद में नई दिल्ली में एक प्रेयर मीट होस्ट करने वाली हैं. NDTV के सोर्स के मुताबिक हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल, भरत तख्तानी, वैभव वोहरा के साथ, 11 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक डॉ.अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए एक प्रेयर मीट होस्ट करेंगी.

पहली प्रेयर मीट, जो 27 नवंबर को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुई थी, देओल परिवार ने होस्ट की थी और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से भारी भीड़ देखी गई. एंट्री पर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ हाथ जोड़कर खड़े थे और दोस्तों और साथ काम करने वालों के श्रद्धांजलि देने आने पर शुक्रिया अदा कर रहे थे.

श्रद्धांजलि सभा में सोनू निगम का एक म्यूजिकल सेगमेंट भी हुआ, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के कुछ सबसे पसंदीदा गाने गाए. इनमें 'आ जा जाने वाले', 'रहें ना रहें हम', 'आज मौसम बड़ा बेईमान है', और 'अपने तो अपने होते हैं' शामिल हैं. इस प्रेयर मीट में शामिल होने वाले सेलेब्रिटीज में सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, विद्या बालन, आर्यन खान, विवेक ओबेरॉय, सुरेश ओबेरॉय और कई शामिल थे.

एक तरफ जहां कई लोग ताज लैंड्स एंड गए, वहीं कुछ ने हेमा मालिनी से उनके मुंबई स्थित घर पर जाकर पर्सनली अपनी संवेदनाएं जताईं. महिमा चौधरी, फरदीन खान और सुनीता आहूजा, अपने बेटे यशवर्धन के साथ, उन लोगों में शामिल थे जो एक्ट्रेस से प्राइवेट तौर पर मिले. दिल्ली प्रेयर मीट से पहले, हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में अपने घर पर गीता पाठ भी किया. इस बीच, सनी देओल और बॉबी देओल ने 8 दिसंबर को घर पर फैंस के साथ धर्मेंद्र का 90वां जन्मदिन मनाया.