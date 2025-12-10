Dhurandhar box office collection day 5: जंगल में लगी आग की तरह बढ़ रही धुरंधर की कमाई, 5 दिन में हुई इतनी कमाई

Dhurandhar box office collection day 5: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पिछले शुक्रवार (5 दिसंबर) को थिएटर में रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, जिन्होंने डायरेक्शन, स्क्रीनप्ले और कलाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ की.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस अपडेट

Sacnilk के लेटेस्ट अपडेट की मानें तो धुरंधर ने थिएटर में अपने पांचवें दिन रात 10 बजे तक ₹25.83 करोड़ का कलेक्शन किया है. इससे धुरंधर का कुल कलेक्शन ₹152.08 करोड़ हो गया है. फिल्म को सोशल मीडिया पर दर्शकों से जबरदस्त पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहे हैं. मंगलवार के नंबर्स में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी देखी गई, जो किसी वीकडे में वाकई एक बहुत कम देखने को मिलता है. फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ₹150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

फिल्म ने पहले दिन ₹28 करोड़ की जबरदस्त कमाई की. फिल्म को जबरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ रिस्पॉन्स मिला, जिससे वीकेंड में इसकी परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ. शनिवार (6 दिसंबर) को फिल्म ने ₹32 करोड़ कमाए, और रविवार को ₹43 करोड़ के साथ अब तक का सबसे ज्यादा सिंगल-डे कलेक्शन किया. सोमवार को भी फिल्म ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और शानदार ₹23.25 करोड़ कमाए.

धुरंधर ने सलमान खान की हालिया रिलीज सिकंदर के लाइफटाइम कलेक्शन को पहले ही पीछे छोड़ दिया है, जिसने भारत में ₹109.83 करोड़ नेट कमाए थे. इसने अक्षय कुमार की स्काई फोर्स (₹112.75 करोड़), और आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की थम्मा (₹134.78 करोड़) के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

स्पाई एक्शन थ्रिलर है धुरंधर

धुरंधर आदित्य धर ने लिखी, डायरेक्ट और को-प्रोड्यूस की है. ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर ने जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं, साथ ही मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, गौरव गेरा और नवीन कौशिक सपोर्टिंग रोल में हैं.