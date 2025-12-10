विज्ञापन

2025 के 10 सबसे बड़े सिरदर्द: वो फिल्में जो जेब ही नहीं दिमाग पर भी पड़ीं भारी

2025 Top 10 Flops Movies: साल 2025 में कई कई सितारे चमके और कई की चमक फीकी पड़ी. लेकिन ऐसी 10 फिल्में हैं जो रिलीज तो बहुत जोर-शोर से हुईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो ही गईं, साथ ही दर्शकों के दिमाग पर भी भारी पड़ीं.

2025 के 10 सबसे बड़े सिरदर्द: वो फिल्में जो जेब ही नहीं दिमाग पर भी पड़ीं भारी
2025 Top 10 Flops Indian Movies: जानें कौन सी फिल्में हैं 2025 की सबसे बड़ी सिरदर्द
  • 2025 में कई बड़ी बजट वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर पाईं
  • हिमेश रेशमिया की ‘बैड ऐस रवि कुमार’ 20 करोड़ के बजट में मात्र 12.70 करोड़ की कमाई कर पाई थी
  • कंगना रनौत की डायरेक्टोरियल डेब्यू ‘इमरजेंसी’ 50 करोड़ के बजट पर 22.50 करोड़ का ही कलेक्शन कर सकी
नई दिल्ली:

Top 10 Flop Indian Movies of 2025: 2025 बॉलीवुड एक मिला-जुला साल रहा, कुछ ब्लॉकबस्टर्स ने तहलका मचाया, तो कुछ हाई-प्रोफाइल रिलीज ने प्रोड्यूसर्स के होश उड़ा दिए. स्टार पावर, भारी बजट और जोरदार प्रमोशन के बावजूद, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटती नजर आईं. यही नहीं, ये फिल्में ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स का सिरदर्द बनीं बल्कि सिनेमाघरों में दर्शकों के दिमाग का भी दही कर दिया. इन फिल्मों पर अच्छी-खासी रकम खर्च की गई थी लेकिन नतीजा निकला जीरो. आइए एक नजर डालते हैं साल 2025 की उन 10 फिल्मों पर जिन्होंने ना तो दिल जीता और ना ही बॉक्स ऑफिस पर कोई करामात ही दिखाई.

2025 की सबसे बड़ी सिरदर्द फिल्में

1. बैड ऐस रवि कुमार (Badass Ravi Kumar), हिमेश का म्यूजिकल एक्शन फ्लॉप
हिमेश रेशमिया की ‘द एक्सपोज' स्पिन-ऑफ 7 फरवरी को रिलीज हुई, लेकिन 20 करोड़ बजट पर सिर्फ 12.70 करोड़ का कलेक्शन. कीथ गोम्स के डायरेक्शन में रवि 10 विलेन से भिड़ता है, लेकिन ओवर-द-टॉप एक्शन और सॉन्ग्स ने ऑडियंस को थका दिया. प्रभुदेवा और संजय मिश्रा जैसे को-स्टार्स के बावजूद, फिल्म ने पका डाला. इस फिल्म को ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. लेकिन अपने रिस्क पर.

2. मेरे हस्बैंड की बीवी (Mere Husband Ki Biwi), लव ट्रायंगल का डिजास्टर
मुदस्सर अजीज की रोमांटिक कॉमेडी 21 फरवरी को आई, लेकिन 40 करोड़ बजट पर महज 11.80 करोड़ कलेक्शन किया. इसे ‘बोरिंग रीमेक' कहा गया. अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह का ट्रायंगल फोर्स्ड लगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स. पूजा एंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट ‘पति, पत्नी और वो' का कॉपी जैसा, लेकिन ओरिजिनलिटी जीरो. इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है, लेकिन वॉर्निंग: हंसी की बजाय फ्रस्ट्रेशन मिलेगी.

3. गेम चेंजर (Game Changer), स्टारडम के नाम पर कुछ भी
डायरेक्टर शंकर और एक्टर राम चरण की बिग बजट मूवी गेम चेंजर 10 जनवरी को रिलीज हुई लेकिन बुरी तरह पिट गई. फिल्म का 300 करोड़ रुपये का बजट था लेकिन ये 195.80 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर सकी. फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप थी. लेकिन फिल्म की कहानी पूरी तरह से बेदम थी. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है. लेकिन देखने से पहले हिम्मत जुटानी पड़ेगी.

4. इमरजेंसी (Emergency), कंगना का हिस्टोरिकल फेलियर
कंगना रनौत की डायरेक्टोरियल डेब्यू 17 जनवरी को रिलीज हुई, इंदिरा गांधी की बायोपिक थी. 50 करोड़ बजट पर 22.50 करोड़ का कलेक्शन किया. कंगना का लुक अच्छा था. लेकिन स्क्रिप्ट कमजोर थी. जी स्टूडियोज का प्रोजेक्ट हिस्ट्री क्लेम करता है, लेकिन डेप्थ न होने से सिरदर्द बना. नेटफ्लिक्स पर मौजूद, लेकिन सिनेमाघरों पर दर्शक नहीं पहुंचे.

5. द बंगाल फाइल्स (The Bengal Files), कंट्रोवर्सी किंग विवेक अग्निहोत्री
विवेक रंजन अग्निहोत्री की ‘फाइल्स ट्रायलॉजी' थर्ड पार्ट 5 सितंबर को रिलीज हुआ जो नोआखाली रायट्स पर. 30 करोड़ बजट में फिल्म ने 24.40 करोड़ कलेक्शन किया. फिल्म की लेंथ ने थकाया. मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर और दर्शन कुमार की परफॉर्मेंस सराही गई, लेकिन दर्शकों ने नकार दी. फिल्म ओटीटी पर जी5 पर देखी जा सकती है. 

6. सिकंदर (Sikandar), सलमान का ईद डिजास्टर
ए.आर. मुरुगादॉस की सलमान खान स्टारर 30 मार्च को ईद पर रिलीज हुई, लेकिन 200 करोड़ बजट में इसने 182.70 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. सलमान खान मैसेज लेकर आए लेकिन कहानी से लेकर डायरेक्शन और भाईजान की एक्टिंग सब ने बुरी तरह पकाया. फिल्म नेटफ्लिक्स पर है, लेकिन फैंस ने सलमान खान से कहा ‘ब्रेक लो भाई'.

7. सन ऑफ सरदार 2 (Son of Sardaar 2), अजय का बेदम सीक्वल
विजय कुमार अरोड़ा की कॉमेडी 1 अगस्त को रिलीज हुई. लेकिन 100 करोड़ बजट में 65.80 करोड़ कलेक्शन ही कर सकी. अजय देवगन, मृणाल ठाकुर और रवि किशन का स्कॉटलैंड एडवेंचर फनी स्टार्ट के बाद बोरिंग बनकर रह गया. ये 2012 की हिट फिल्म का सीक्वल थी, लेकिन अननेसेसरी बैगेज ने मार डाला. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. 

8. देवा (Deva), शाहिद को लगा जोर का झटका
शाहिद कपूर की देवा सुपरहिट फिल्म ‘मुंबई पुलिस' की रीमेक थी. 55 करोड़ के बजट में फिल्म 58 करोड़ रुपये ही कमा सकी. शाहिद एक कॉप बन मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, लेकिन फ्लैट स्टोरीटेलिंग लेकिन फिल्म को मार डाला. फिल्म साउथ की कहानी उठाकर उसे जो बॉलीवुड का रंग दिया गया, उसने सब बंटाडार कर दिया. फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. 

9. वॉर 2 (War 2), नाम बड़े और दर्शन छोटे
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर सितारे एक साथ तो आए लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं दे पाए. अयान मुखर्जी का खराब निर्देशन और बचकानी कहानी सब कुछ ले डूबी. 400 करोड़ के बजट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 360 करोड़ रुपये का ही कलेक्श कर सकी. अगर आप ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

10. आजाद (Azaad), डेब्यू डिजास्टर
अमान देवगन और राशा थडानी की डेब्यू फिल्म, एक्शन-ड्रामा थी. 80 करोड़ बजट लेकिन फिल्म 8 करोड़ रुपये कमाकर ही सिमट गई. पुरानी टाइप की स्क्रिप्ट, खराब एक्टिंग और कमजोर डायरेक्शन ने फिल्म को उठने नहीं दिया. अजय देवगन भी फिल्म को नहीं बचा सके. अमान और राशा का डेब्यू डिजास्टर साबित हुआ. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.

अंत में कह सकते हैं कि 2025 में आई इन फिल्मों ने हंगामा तो खूब मचाया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पस्त रहीं. इनसे सबक मिलता है कि कंटेंट ही किंग है.

