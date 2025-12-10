पापा के साथ मिलकर एक्शन करेंगी सुहाना खान, शाहरुख खान दे रहे ट्रेनिंग

शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ आने वाली फिल्म किंग में स्क्रीन शेयर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह इन दिनों सुहाना को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. एक्टर ने फिल्म के सेट को पूरी तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया है. वह सुहाना को एक्शन सीन के लिए पर्सनली ट्रेनिंग दे रहे हैं. वहीं मंगलवार को डेन्यूब प्रॉपर्टीज ने अनाउंस किया कि वह दुबई में शाहरुख के नाम पर 4,000 करोड़ का प्रीमियम कमर्शियल टावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी. एक्टर अपनी दोस्त और फिल्ममेकर फराह खान के साथ दुबई में इस इवेंट में शामिल हुए.

स्टेज पर एक कैंडिड बातचीत के दौरान, फराह ने बताया कि कैसे शाहरुख किंग में साथ काम करते हुए सुहाना को पर्सनली ट्रेनिंग दे रहे हैं. उस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह तब शुरू हुआ जब फराह ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज़ 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' से डायरेक्टोरियल डेब्यू की तारीफ़ की और फिर सुहाना को बहुत मेहनती बताया.

वीडियो में स्टेज पर फराह शाहरुख से कहती दिख रही हैं, "शाहरुख के बेटे आर्यन ने सबसे ज़बरदस्त वेब सीरीज़ बनाई है: 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड'. सुहाना बहुत मेहनती है. वह अब 'किंग' में काम करने वाली है. मुझे पता है कि आप उसे एक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं."

बता दें कि सुहाना ने ज़ोया अख्तर की डायरेक्ट की हुई टीन म्यूज़िकल फ़िल्म द आर्चीज़ (2023) से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फ़िल्म में अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, अदिति 'डॉट' सहगल और युवराज मेंडा भी थे. किंग उनका दूसरा प्रोजेक्ट है.

