धर्मेंद्र को याद करते हुए इमोशनल हुई सायरा बानो, लिखा- आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं, दिलीप साहब और धरमी ,साथ हैं...

धर्मेंद्र को उनके 90वें जन्मदिन पर जानी-मानी एक्ट्रेस सायरा बानो ने अपने इंस्टा पर लिखा, "धरम जी... अगर मुझे उस इंसान को शब्दों में बयां करना हो, तो यह कभी आसान नहीं होगा. कुछ लोग भाषा के लिए बहुत बड़े होते हैं, बताने के लिए बहुत नरम होते हैं, और सीमाओं के लिए बहुत प्यारे होते हैं और वह इन सब में माहिर थे." उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र और दिलीप कुमार दोनों ही बहुत विनम्र लोग थे और उनके संपर्क में आने वाले हर इंसान को छू लेते थे. उन्होंने आगे कहा, "उनकी विनम्रता... बिल्कुल दिलीप साहब जैसी थी... जो मैंने कभी देखी है.

सितारों से भरी दुनिया में वह अलग तरह से चमकते थे... चुपचाप एक ऐसे प्यार के साथ, जिसने उन्हें जानने वाले हर खुशकिस्मत इंसान को छू लिया. वह हमेशा हमारे परिवार के बहुत करीब थे." धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के बीच के अनोखे रिश्ते के बारे में बताते हुए सायरा बानू ने माना कि कई बार वह कन्फ्यूज़ हो जाती थीं कि उनके पति को कौन ज़्यादा प्यार करता है, वह या धरम जी.

उन्होंने बताया, "जिस तरह से वह दिलीप साहब से प्यार करते थे... कभी-कभी मैं यह तय नहीं कर पाती थी कि दिलीप साहब को कौन ज़्यादा प्यार करता है, धरम जी या मैं. उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज़्यादा था. यह कुछ खास था, कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जिससे आपको यकीन हो जाता था कि आत्माएं सच में एक-दूसरे को पहचानती हैं."

बॉलीवुड के 'ही-मैन' को उनके जन्मदिन पर दिल से शुभकामनाएं भेजते हुए, इस जानी-मानी एक्ट्रेस ने लिखा, "आज, उनके जन्मदिन पर मेरा दिल भारी और भरा हुआ दोनों महसूस हो रहा है. भारी इसलिए क्योंकि काश वह अभी भी हमारे साथ होते... और भरा हुआ इसलिए क्योंकि मैं पूरे दिल से यह यकीन करना चाहती हूं कि वह एक बार फिर दिलीप साहब के साथ हैं. कहीं एक शांत, अच्छी दुनिया में वे दोनों फिर से मिल गए हैं... हंसते हुए, बातें करते हुए, उस अनोखे रिश्ते को शेयर करते हुए जिसे सिर्फ वही समझते थे." सायरा बानू ने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, धरम जी. आप भले ही यहां नहीं हैं, लेकिन आपकी अच्छाई, आपका अपनापन, आपकी विनम्रता हमेशा रहेगी. और आपके लिए हमारा प्यार भी."