शाहरुख खान का जन्मदिन: प्यार, दीवानगी और फैन्स का मेला

ज्यादातर लोगों के लिए जन्मदिन बस अपने करीबियों के साथ मनाने का दिन होता है. लेकिन शाहरुख खान के लिए ये किसी त्यौहार से कम नहीं. हर साल मुंबई एक दिन के लिए “मन्नत-लैंड” बन जाती है. सड़कें फैंस से भर जाती हैं, हवा में बैनर लहराते हैं और रातभर गूंजती है “शाहरुख! शाहरुख!” की आवाज. इस बार जश्न की शुरुआत शहर से दूर अलीबाग में हुई, जहां शाहरुख ने परिवार और कुछ खास दोस्तों करण जौहर, फराह खान, संजय कपूर, चंकी पांडे और नव्या नंदा के साथ सुकून भरी रात में अपना जन्मदिन मनाया.

2 नवंबर की दोपहर तक वो मुंबई लौट आए, लेकिन इस बार मन्नत के बाहर कुछ अलग नजारा था. मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के चलते एक किलोमीटर का इलाका सील कर दिया था. देशभर से आए हजारों फैन्स बैरिकेड्स के पीछे खड़े थे, इस उम्मीद में कि शायद अपने स्टार को बालकनी से झलक मारते देख लें.

लेकिन इस बार शाहरुख ने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक मैसेज लिखा, “मुझे सलाह दी गई है कि मैं बाहर आकर आप सबसे नहीं मिल पाऊंगा. माफ कीजिएगा, ये सबकी सुरक्षा के लिए है. सच कहूं तो मुझे आप सबसे ज्यादा याद आएगी.” पर शाहरुख खान तो शाहरुख खान हैं अपने फैन्स को निराश कहां करते हैं! शाम होते-होते वो बांद्रा के बालगंधर्व रंग मंदिर पहुंचे, जहां उनके सम्मान में एक खास फैन इवेंट रखा गया था.

वहां दो तरह के पास थे गोल्डन और पर्पल. जिनके पास गोल्डन बैंड थे, उन्हें किंग खान से मिलने का मौका मिला, जबकि पर्पल पास वालों को बस ऑडिटोरियम में इवेंट देखने का. करीब 400-500 फैन्स अंदर बैठे थे, सबकी धड़कनें तेज, आंखें दरवाजे पर टिकीं. और जैसे ही वो अंदर आए ब्लू डेनिम, ब्लैक टी-शर्ट, व्हाइट जैकेट और हूडी में पूरा हॉल गूंज उठा. उनके मशहूर खुले बाँहों वाले अंदाज के साथ भीड़ फट पड़ी “शाहरुख! शाहरुख!”

स्टेज पर उन्होंने माहौल ही बदल दिया, “जिंदा बंदा” पर डांस किया, अपनी आने वाली फिल्म किंग की डायलॉग लाइन दोहराई, और फिर एक तीन-लेयर केक काटा जिस पर लिखा था “SRK”. जब उनसे चक दे! इंडिया की बात हुई, तो उनका लहजा नरम पड़ गया, “मुझे हॉकी बहुत पसंद थी, इंडिया के लिए खेलना चाहता था लेकिन चोट लग गई. ये फिल्म मेरे पिता को समर्पित थी.”

अपनी नई फिल्म किंग के बारे में बोले, “सिद्धार्थ आनंद के साथ काम अब और आसान हो गया है. अब हम एक-दूसरे को बिना ज्यादा बोले समझ जाते हैं, शूटिंग मजेदार रही.” फिर बात आई आर्यन खान के डायरेक्शन डेब्यू बैड्स ऑफ बॉलीवुड की. शाहरुख मुस्कुराए, “बड़ा मजा आया बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाते हुए. सलमान, आमिर – सबका साथ मिला.”

राष्ट्रीय पुरस्कार पर बोले, “अवार्ड्स मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन फैन्स का प्यार ही सबसे बड़ा अवार्ड है.” कार्यक्रम के अंत में उन्होंने भीड़ की तरफ देखा चेहरे चमक रहे थे, आंखों में प्यार झलक रहा था,“जब मैं आप सबसे मिलता हूं, चाहे मन्नत के बाहर या ऐसे किसी कार्यक्रम में, मुझे लगता है मैं वाकई लकी हूं. आपकी खुशी ही मेरी खुशी है.” जाते-जाते उन्होंने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में पीछे खड़े फैन्स के साथ एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया, हाथ हिलाया और कार की ओर बढ़े. बाहर फिर भी भीड़ थी, सब उस आखिरी झलक के लिए खड़े थे. जैसे ही उन्होंने कार से हाथ हिलाया, लोग आगे बढ़े और सुरक्षा टीम को उन्हें अंदर ले जाना पड़ा. पर जिनको वो एक झलक भी मिल गई उनके लिए वही काफी था. एक और साल, एक और 2 नवंबर जब मुंबई फिर से शाहरुख खान की फिल्म का सेट बन गई.