Viral Video: शाहरुख खान बने रहमान डकैत तो जनता ने किया रिजेक्ट, बोले- अक्षय खन्ना ही सही

शाहरुख खान का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह धुरंधर के वायरल गाने पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं.

शाहरुख खान बने रहमान डकैत! आपने देखा वीडियो
नई दिल्ली:

फिल्म ‘धुरंधर' में अक्षय खन्ना की एंट्री पर बजने वाला बहरीनी रैप ट्रैक FA9LA इन दिनों इंटरनेट की जान बना हुआ है. उनके कूल अंदाज और सहज डांस मूव्स की हर तरफ तारीफ हो रही है. इसी बीच एक फैन ने क्रिएटिव एडिटिंग से इस सीन में अक्षय की जगह शाहरुख खान को फिट कर दिया, जिसमें किंग खान इसी गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं. यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो इतना परफेक्ट एडिट किया गया है कि देखकर लगता है मानो यह ओरिजिनल सीन हो. शाहरुख का डांस भी गाने की बीट्स पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है.

दोनों सितारों के फैंस में बहस छिड़ी

हालांकि अक्षय खन्ना के फैन्स इस बदलाव से सहमत नहीं हैं. वे मानते हैं कि इस रोल में अक्षय की तरह कोई और फिट नहीं बैठ सकता. एक यूजर ने लिखा, ‘अक्षय खन्ना का समय चल रहा है, उनका अंदाज अनोखा है.' दूसरे ने कहा, ‘शाहरुख का फैन हूं, लेकिन इस खास सीन में अक्षय ने कमाल कर दिया.' कई लोगों का मानना है कि अक्षय ही परफेक्ट हैं.

दूसरी तरफ शाहरुख के फैंस एक्साइटेड हैं. वे कह रहे हैं कि अगर शाहरुख इस रोल में होते तो फिल्म और भी बड़ा धमाका करती. एक ने कमेंट किया, ‘फिल्म तो और सुपरहिट हो जाती, माशाअल्लाह क्या सीन होता!' दूसरे ने कहा, ‘किंग खान कुछ भी करें, कमाल ही लगता है.'

धुरंधर की स्टार कास्ट और सक्सेस

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह स्पाई थ्रिलर फिल्म बेसिकली रणवीर सिंह पर फोकस्ड है, जिसमें अक्षय खन्ना विलेन के किरदार में हैं. दूसरे कलाकारों में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन शामिल है. सपोर्टिंग रोल्स में राकेश बेदी, मानव गोहिल समेत कई एक्टर्स हैं.

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. इस फिल्म का बजट करीब 280 करोड़ बताया जा रहा है वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबतक 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. FA9LA गाना फिल्म की सक्सेस में बड़ा योगदान दे रहा है जो बहरीन के रैपर फ्लिपराची का ओरिजिनल ट्रैक है.
 

