जब पति जहीर ने पूछा अलग रहोगी? सोनाक्षी सिन्हा ने दिया था ये जवाब, सास ने कहा-सही घर में हुई शादी

सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल की जोड़ी आजकल सोशल मीडिया पर सबसे प्यारी कपल गोल्स दे रही है. पिछले साल शादी के बाद से दोनों लगातार अपने लाइफ के मज़ेदार पल फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं. कभी ट्रिप पर, तो कभी अपने नए यूट्यूब चैनल पर. दोनों के साथ में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जहीर का पूरा परिवार भी शामिल रहता है. हाल ही में एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने खुलकर बताया कि उन्हें ससुरालवालों के साथ रहना कितना पसंद है और कैसे उनका रिश्ता बेहद फ्रेंडली और मस्ती भरा है.

अलग रहने की बात तो सोचना भी नहीं था

सोनाक्षी ने कॉमेडी जोड़ी भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के यूट्यूब चैनल Bharti TV पर बात करते हुए बताया कि शादी से पहले जहीर ने उनसे पूछा था, ‘क्या तुम मेरे परिवार से अलग रहना चाहोगी?' इस पर सोनाक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया, ‘बिलकुल नहीं! अगर किसी को अलग रहना है तो तुम चले जाना, मैं तो सबके साथ ही रहूंगी.' उन्होंने कहा कि जहीर का परिवार बहुत प्यारा है. सोनाक्षी सिन्हा के मुताबिक सब मिलजुलकर रहते हैं. मस्ती करते हैं और साथ में ट्रिप्स पर भी जाते हैं. उन्होंने कहा कि वो सब साथ में छुट्टियों पर जाते हैं. बहुत फन करता है उनका परिवार. सब बहुत चिल हैं और हर वक्त हंसी मजाक चलता रहता है.

पकाना किसी को नहीं आता

इस बातचीत में खाने पीने की बात छेड़ते ही सोनाक्षी ने मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि वो बिलकुल भी नहीं पकाती. उनकी मां बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और हमेशा शिकायत करती हैं कि बेटी को खाना बनाना नहीं आता. लेकिन उनकी सासू मां भी नहीं पकातीं. उन्होंने इस के आगे हसते हुए कहा, ‘सासू माँ ने कहा, ‘तू सही घर में आई है, चिंता मत कर.' इसके बाद उन्होंने कहा कि वो खाना खाने की तो शौकीन हैं लेकिन खाना बनाने की नहीं. सोनाक्षी का कहना है कि उनके और जहीर के बीच का रिश्ता बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स जैसा है. जैसा उन्होंने करीना कपूर के शो What Women Want में कहा था कि उन्हें तो पहले ही शादी कर लेनी चाहिए थी. अब तो लग रहा है वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रही हूं.