विज्ञापन

बच्चों के  एनुअल डे फंक्शन में लगा सितारों का मेला, शाहरुख, बच्चन परिवार, करीना कपूर खान समेत दिखे सेलेब्स

करण जौहर, शाहिद कपूर और मीरा कपूर भी अपने बच्चों के एनुअल डे सेलिब्रेशन में शिरकत करते हुए नजर आए, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
बच्चों के  एनुअल डे फंक्शन में लगा सितारों का मेला, शाहरुख, बच्चन परिवार, करीना कपूर खान समेत दिखे सेलेब्स
बच्चों के स्कूल फंक्शन में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स
नई दिल्ली:

बीती शाम सितारों की थी. लेकिन यह कोई शादी, अवॉर्ड फंक्शन या बर्थडे नहीं बल्कि स्टार किड्स के एनुअल डे का मौका था, जिसमें बॉलीवुड के टॉप स्टार्स पहुंचते हुए नजर आए. पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में शाहरुख खान एंड फैमिली, बच्चन परिवार, जौहर फैमिली और कपूर खानदान अपने बच्चों को सपोर्ट करते हुए नजर आए. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान, पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान के साथ बेटे अबराम को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि वह पैपराजी के कैमरे में कैद नहीं हुए, लेकिन फैंस को झलक देखने को मिली. 

करीना कपूर भी अपने बेटों तैमूर और जेह को सपोर्ट करने एनुअल फंक्शन में स्टाइलिश डार्क पिंक शऱ्ट और ब्लू डैनिम में पहुंची. उनके साथ बहन करिश्मा कपूर भी थीं, जो भी बहुत स्टनिंग लग रही थीं. दोनों बच्चों को सपोर्ट करते हुए काफी खुश नजर आईं. 

सेलेब्रिटीज की लिस्ट में करण जौहर, फराह खान, शाहिद कपूर और मीरा कपूर भी थे, जो अपने बच्चों को स्टेज पर परफॉर्म करता देखने के लिए इवेंट में शिरकत करते हुए नजर आए. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com