शाहरुख खान की 'पठान' की बादशाहत खतरे में, रणवीर सिंह की धुरंधर तोड़ेगी 1000 करोड़ का रिकॉर्ड

धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर किस-किस के रिकॉर्ड तोड़ेगी अब ये समझ से परे हैं. धुरंधर का हर दिन के साथ बढ़ता कलेक्शन इशारा कर रहा है कि इस फिल्म की आंधी में 2025 की छावा से लेकर कांतारा तक तो उड़ने ही वाली हैं, वहीं रणबीर कपूर की एनिमल और शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट मानने लगे हैं कि जिस तरह से रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दौड़ लगा रही है तो ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. यही नहीं, शाहरुख खान के पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है. आइए एक जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर ये कैसे तोड़ सकती है शाहरुख खान के पठान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर फिल्म नहीं है', अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धुरंधर देखने के बाद प्रीति जिंटा का रिएक्शन

धुरंधर यूं बना बॉक्स ऑफिस का धुरंधर

धुरंधर फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इसको रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका कलेक्शन हर दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है. दुनियाभर में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक 625 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है. इसमें 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन इसने भारत से किया है. लेकिन फिल्म ने 11वें दिन भी 31.80 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस तरह 12वें दिन का कलेक्शन 32 करोड़ ही माना जा रहा है. अगर यही रफ्तार रहती है तो ये एक हजार करोड़ के आंकड़े को छू सकती है.

पठान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी. सिद्धार्थ आनंद की स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. फिल्म ने 250 करोड़ रुपये के बजट में लगभग 1050 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस रिकॉर्ड को शाहरुख खान की ही फिल्म जवान ने तोड़ा था. 300 करोड़ की जवान ने 1148 करोड़ रुपये कमाए थे.

धुरंधर वर्सेज पठान

धुरंधर बॉक्स ऑफिस का धुरंधर बना हुआ है. अगर सिनेमाघरों में दर्शकों के पहुंचने का यही मूमेंटम बना रहता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शाहरुख खान की पठान को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे सकती है. यही नहीं, ये उसके 1050 करोड़ के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ सकती है. लेकिन इसके लिए अभी थोॉड़ा इतंजार तो बनता ही है.